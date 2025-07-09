Відбудова «Охматдиту» після удару РФ: Вітвицька назвала головну задачу, яка стоїть перед фондом

Вітвицька під час одного з візитів до «Охматдиту»

Будівельні роботи в «Охматдиті» вже розпочато, завершення нового корпусу заплановане на кінець 2025 року

Журналістка, член наглядової ради та співзасновниця фонду «Охматдит – здорове дитинство» Соломія Вітвіцька повідомила, як просувається процес відновлення дитячої лікарні НДСЛ «Охматдит», що постраждала під час ракетної атаки Росії 8 липня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю журналістки.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Вітвицька повідомила, що будівельні роботи вже розпочато, а завершення нового корпусу заплановане на кінець 2025 року. «Головна задача – щоб новий корпус відбудували якнайшвидше, максимально прозоро і якісно», – наголосила член наглядової ради та співзасновниця фонду «Охматдит – здорове дитинство».

За словами Вітвицької, за відбудову відповідає фонд «Охматдит – здорове дитинство». Фондом вже перераховано перші 15 млн грн компанії, яка взялася за реконструкцію лікарні. Вітвіцька наголосила, що фонд не обирав забудовника. За її словами, підрядник, який переміг у тендері, раніше вже працював над цим корпусом, тому добре знає об'єкт, «це його дітище фактично».

«Документацію готували Міністерство охорони здоров'я і лікарня. «Охматдит» оголошував тендер. Тристороння угода підписана між фондом, як платником, між лікарнею і підрядником – ми платимо і контролюємо. До вибору забудовника жодного стосунку ми не маємо. На платформі Prozorro був організований тендер закупівлі, цей забудовник запропонував найнижчу ціну», – пояснила ведуча.

За словами Вітвицької, команда фонду не зупиняється лише на цьому: одночасно реалізуються інші проєкти, а саме закуплено обладнання для дитячого басейну, що був відновлений до атаки, підтримується навчання фахівців-реабілітологів, а також готується реконструкція відділень для ментального здоров’я.

«Ми про все звітуємо – усе на наших сторінках у соцмережах, на сайті. Це конкретні факти. Зараз на рахунках фонду 400 млн грн, 15 млн грн уже переказано. Йдуть паралельні проєкти, тому що донати паралельно надходять і надалі», – додала Вітвицька.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

«Главком» повідомляв, що, у першій декаді червня стартував капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». За результатами тендеру, підряд дістався ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке вже має досвід роботи з цим медзакладом. Компанія запропонувала виконати роботи до кінця поточного року за 293 млн грн, що на понад 70 млн грн менше за очікувану вартість закупівлі. Як проаналізував «Главком», вагому частину будівельних матеріалів підрядник закуповує за цінами, близькими до ринкових. Водночас на деяких позиціях переплата може сягнути близько 10 млн грн.