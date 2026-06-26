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«Дуже комплексував». Телеведучий Костянтин Грубич повідомив про невиліковне захворювання

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Костянтин Грубич звернувся до людей з подібним діагнозом
фото з відкритих джерел

Костянтин Грубич: «З часом зрозумів важливу річ: проблема була не на шкірі. Вона була в голові»

Український телеведучий Костянтин Грубич повідомив про захворювання та розповів, чому тривалий час соромився патології, і як йому вдалося прийняти її. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучого у Facebook.

Костянтин Грубич має вітіліго (аутоімунне захворювання, яке пов'язане із втратою пігменту на шкірі, – «Главком»). У ведучого виявили патологію ще у підлітковому віці.

«Сьогодні добігає кінця Міжнародний день вітиліго. Довго вагався, чи писати про це. Але вирішив – варто. Бо вітиліго є і в мене. У підлітковому віці на шкірі з’явилася маленька світла плямка. Потім ще одна. Згодом вони розрослися на пальцях, долонях, стопах. У дитинстві цього не було – все почалося саме в юності», – поділився журналіст.

Костянтин Грубич має вітіліго
Костянтин Грубич має вітіліго
фото: Костянтин Грубич/Facebook

За словами Грубича, у підлітковому віці він соромився вітіліго та комплексував через нього. Однак з часом телеведучий зрозумів, що проблема полягала не у плямах на шкірі, а у його ставленні до цього.

«І, чесно кажучи, багато років я дуже комплексував. Мені здавалося, що це великий дефект. Переживав, щоб плями не з’явилися на обличчі. Соромився своїх рук. А я ж працюю з мікрофоном, часто на виду у людей. Та з часом зрозумів важливу річ: проблема була не на шкірі. Вона була в голові. Сьогодні я спокійно показую свої руки. Влітку вітиліго видно більше, взимку майже непомітно. Але це вже давно не визначає мене як людину», – пояснив він.

«Дуже комплексував». Телеведучий Костянтин Грубич повідомив про невиліковне захворювання фото 1
фото: Костянтин Грубич/Facebook

Костянтин Грубич звернувся до тих, хто також має вітіліго, й заявив, що ця патологія не є вироком, тому вона не має заважати повноцінному життю.

«Тому хочу сказати тим, хто має вітиліго: не витрачайте життя на страхи та комплекси. Це не вирок. Це не заразно. Це не болить. Це не заважає жити, любити, працювати, мріяти. Так, це аутоімунна особливість організму, яка не лікується. Тому не вірте шарлатанам, які обіцяють диво і повне зникнення плям. Прийміть себе. Бережіть себе. І пам’ятайте: ваша цінність не залежить від кольору шкіри. А якщо щось і свербить при вітиліго, то найчастіше не шкіра, а наші зайві переживання», – вважає шоумен.

До слова, 25 червня відзначається Всесвітній день боротьби з вітиліго. Цей день допомагає привернути увагу до проблем людей із вітиліго та підтримати їх.

Нагадаємо, український телеведучий Костянтин Грубич обурився тим, що у потязі «Інтерсіті» «Укрзалізниці» пластикова виделка коштує 20 грн. «Укрзалізниця» відреагувала на допис ведучого та пояснила відповідний прайс харчування у залізниці. 

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Теги: здоров'я Костя Грубич хвороба телеведучий

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