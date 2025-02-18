У Києві невропатолог продавав діагнози про непридатність до служби у ЗСУ

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У Києві поліцейські затримали члена ВЛК, який за $2 тис. «малював» призовнику діагноз щодо непридатності до служби в зоні бойових дій. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що злочинну діяльність лікаря-невропатолога викрили слідчі Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури.

Поліцейські повідомили про затримання фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі йому другої частини обумовлених коштів у розмірі 40 тис. грн фото: Національна поліція України, Facebook

«Правоохоронці встановили, що порушник, перебуваючи в складі військово-лікарської комісії на посаді лікаря-невропатолога, за $2 тис. обіцяв військовозобов’язаному сформувати висновок про наявність діагнозу, згідно з яким призовник визнавався непридатним до служби у зоні бойових дій і мав перебувати лише в тиловому забезпеченні», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські повідомили про затримання фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі йому другої частини обумовлених коштів у розмірі 40 тис. грн.

фото: Національна поліція України, Facebook

Правоохоронці показали гроші, вилучені під час затримання підозрюваного фото: Національна поліція України, Facebook

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої йому влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаэмо, у Києві викрили лікарку та військовослужбовця, які вимагали з ветерана бойових дій $5 тис. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. Лікарці Свято-Михайлівської клінічної лікарні та військовослужбовцю повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

До слова, Волочиський районний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості стосовно трьох медиків. Про це сказано у вироку від 11 лютого. Фельдшер Волочиської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги був організатором злочинної групи. Спільниками і виконавцями стали невролог і фтизіатр КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня». Фельдшера як організатора оштрафували на 93,5 тисячі гривень. Крім того, на підтримку Збройних сил України стягується раніше внесена за нього застава в розмірі 484 тисячі гривень.