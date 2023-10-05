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На Чернігівщині московські священники влаштували переполох через візит комісії Мінкульту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Чернігівщині московські священники влаштували переполох через візит комісії Мінкульту
Представники Московської церкви відмовлялися відкривати Спаський собор для комісії
фото: Василь Чепурний

На Чернігівщині представники Московського патріархату намагалися завадити роботі комісії Мінкульту

Комісія Мінкульту почала працювати у Спаському соборі на Чернігівщині, який зараз належить до Української православної церкви Московського патріархату. Як повідомив журналіст Василь Чепурний, московські священнослужителі захвилювалися через перевірку Мінкульту та намагалися їй завадити. 

Як повідомив Чепурний, настоятель собору отець Григорій спочатку відмовився відкривати працівникам Мінкульту доступ до собору. Він не відкривав опечатаний храм, доки не приїхав юрист єпархії УПЦ МП Олександр Шамко, проте той не зміг вберегти священнослужителів від перевірки – працівників Мінкульту довелося впустити до святині. Натомість до Спаського собору одразу ж приїхав єпископ Никодим, який, за словами Чепурного, фактично керує Чернігівською єпархією замість митрополита Амвросія Полікопи.

Священник Сергій Малишко організував під храмом «стояніє жінок», намагаючись завадити роботі комісії.

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Представники Московської церкви відмовлялися відкривати Спаський собор для комісії
фото: Василь Чепурний

Священник Забуранний ж закликав присутніх журналістів «до благочєстія». 

Нагадаємо, що у червні 2023 року комісія Мінкульту завершила роботу в Києво-Печерській лаврі. Комісія перевірила та повернула у користування держави 79 об’єктів. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника.

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Теги: Чернігівщина собор Московська церква в Україні

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