У Дніпрі та Одесі пролунали вибухи: міста перебували під атакою БпЛА
Ймовірно, що у Дніпрі уламки пошкодили будинок
Вночі, 27 квітня, окупанти атакували Дніпро та Одесу «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.
У Дніпрі цієї ночі пролунало декілька вибухів. Відомо, що місто було атаковано безпілотниками.
Ймовірно, на правому березі Дніпра, впали уламки та пошкодили будинок.
В Одесі також пролунали вибухи, про це повідомив мер міста Геннадій Трухав. Детальної інформації наразі немає.
У телеграм-каналах писали ще про вибухи у Павлограді, Житомирі та у Запорізькій області. у багатьох областях України досі оголошено повітряну тривогу. Такий вибух чули у Житомирі:
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, Генштаб зазначив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.
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