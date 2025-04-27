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У Дніпрі та Одесі пролунали вибухи: міста перебували під атакою БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Дніпрі та Одесі пролунали вибухи: міста перебували під атакою БпЛА
У Дніпрі та Одесі лунали вибухи
фото з відкритих джерел

Ймовірно, що у Дніпрі уламки пошкодили будинок

Вночі, 27 квітня, окупанти атакували Дніпро та Одесу «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі цієї ночі пролунало декілька вибухів. Відомо, що місто було атаковано безпілотниками.

Ймовірно, на правому березі Дніпра, впали уламки та пошкодили будинок.

В Одесі також пролунали вибухи, про це повідомив мер міста Геннадій Трухав. Детальної інформації наразі немає.

У телеграм-каналах писали ще про вибухи у Павлограді, Житомирі та у Запорізькій області. у багатьох областях України досі оголошено повітряну тривогу. Такий вибух чули у Житомирі:

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, Генштаб зазначив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.

Теги: вибух Одеса Дніпро

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