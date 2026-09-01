Слідчі назвали можливу причину вибуху у відділку поліції Рівного, де загинув підполковник

Наразі Державне бюро розслідувань перевіряє версію про можливе порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування вибуху на території одного з відділків поліції Рівного, внаслідок якого загинув підполковник, а ще троє правоохоронців отримали поранення. За попередніми даними причиною вибуху могла стати детонація одного з боєприпасів, пише «Главком» з посиланням на заяву ДБР.

Вибух стався 31 серпня близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції.

Унаслідок детонації загинув заступник начальника управління. Ще троє правоохоронців дістали тяжкі травми. Серед них – керівник одного з управлінь, інший заступник начальника та інспектор одного з відділів. Усіх постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією слідства, вибух міг статися через детонацію одного з боєприпасів. Наразі ДБР перевіряє версію про можливе порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин на території відділку.

Після вибуху слідчі провели огляд місця події та вилучили уламки й службову документацію. Також допитують свідків та призначили низку експертиз, які мають встановити точні обставини та причини детонації.

У ДБР наголошують, що озвучена версія є попередньою. Остаточні причини вибуху мають встановити за результатами розслідування та експертних досліджень. Варто також зазначити, що вибух у відділку поліції Рівного забрав життя досвідченого сапера. Загинув 47-річний підполковник Микола Омельчук. Правоохоронець був досвідченим вибухотехніком та понад 25 років присвятив службі.