Папі Римському Леву XIV виповнився 71 рік

За перший рік понтифікату Лев XIV понад 400 разів говорив про мир і примирення, а свій день народження проводить за звичайним робочим графіком

Папа Римський Лев XIV у понеділок, 14 вересня, відзначає 71-й день народження. До Ватикану надходять привітання та побажання для понтифіка з різних країн світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Святіший Отець проводить свій день народження у звичайному робочому режимі. У його графіку – зустрічі та аудієнції. Крім того, понтифік долучиться до відкриття виставки у Ватиканській апостольській бібліотеці.

Лев XIV народився 14 вересня 1955 року в Чикаго. Після свого 71-го дня народження він вступає у 72-й рік життя. Серед центральних тем його понтифікату – мир, єдність та захист людської гідності.

Дата 14 вересня має для Лева XIV ще одне особливе значення. Саме у свій день народження 25 років тому, 14 вересня 2001 року, отця Роберта Френсіса Превоста обрали Генеральним настоятелем Ордену святого Августина.

Однією з найчастіших тем у виступах Лева XIV протягом минулого року був мир. За перший рік свого понтифікату Папа понад 400 разів згадував про мир та примирення. Він також регулярно говорив про єдність, діалог, надію та людську гідність.

За час понтифікату Лев XIV став першим Папою Римським, який відвідав Монако та Алжир. Під час подорожі до Іспанії він також став першим понтифіком, який виступив перед іспанським парламентом. 6 січня Лев XIV закрив Святі Двері базиліки Святого Петра, завершивши Ювілейний 2025 рік, який розпочав Папа Франциск.

Лев XIV також завершив роботу над Апостольським напоумленням «Dilexi te», яку розпочав Франциск. Документ присвячений любові до вбогих.

Окрему увагу понтифік приділяє розвитку сучасних технологій. У своїй першій енцикліці «Magnifica humanitas» Лев XIV порушив тему штучного інтелекту та наголосив, що технології мають залишатися на служінні людській гідності.

Нагадаємо, від початку свого понтифікату Лев XIV регулярно порушує тему російсько-української війни. Під час свого першого недільного благословення після обрання Папою він заявив, що носить у серці страждання українського народу, та закликав зробити все можливе для досягнення миру.

Лев XIV також називав російську війну проти України вторгненням, «імперіалістичним за своєю природою». Згодом понтифік висловлював занепокоєння через посилення російських масованих ударів та заявляв про свою близькість до українців, які потерпають від обстрілів.

Папа Римський закликав Росію повернутися до переговорів з Україною та наголошував на необхідності припинення насильства. Ватикан також заявляв про готовність надати майданчик для переговорів між Києвом і Москвою.

Крім того, Лев XIV звертав увагу на загибель мирних українців, зокрема дітей, закликав дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити удари по цивільних об'єктах.