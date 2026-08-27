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100-річна мешканка Рівного назвала головний секрет свого довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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100-річна Катерина Громаченко має сина, двох онуків та четверо правнуків
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Довгожителька має правнучку, яка молодша за неї на 99 років

Катерина Громаченко з Рівного відзначила 100-річчя. З нагоди свого ювілею жінка розкрила головний секрет свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Рівненської міської ради.

Катерина Громаченко народилася 25 серпня 1926 року на Одещині. За спеціальністю жінка ентомологиня. Свого часу фахівчиня працювала у санітарно-епідеміологічній службі.

100-річна мешканка Рівного назвала головний секрет свого довголіття фото 1
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Певний час одеситка мешкала із чоловіком та сином у Німеччині. Однак з 1973 року родина переїхала до Рівного. У цьому місті жінка продовжила працювати за фахом, нині перебуває на пенсії.

100-річна мешканка Рівного назвала головний секрет свого довголіття фото 2
фото: Рівненська міська рада/Facebook

100-річна пенсіонерка має сина, двох онуків та четверо правнуків. Її наймолодша правнучка молодша за неї на 99 років. Так, для Катерини Громаченко секрет її довголіття полягає в тому, щоб любити тих, хто поруч, саме це і є запорукою її довгого життя. Про це вона також постійно нагадує своїм рідним.

Нагадаємо, жителька Тернополя Ольга Бойко 12 серпня відзначила 105-річчя та розповіла історію свого життя. Вона народилася в 1921 році в селі Денисів. Після Другої світової війни разом із чоловіком переїхали до Тернополя. Ольга Бойко у сім'ї була наймолодшою донькою, мала чотирьох братів та сестру. В дитинстві встигла закінчити чотири класи.

Також повідомлялося, 98-річний мешканець Чернігівщини Григорій Герасименко пережив Голодомор та Другу світову війну та нині мріє про мир. Довгожитель поділився своїми спогадами та розповів, як вдруге за життя переживає війну.

До слова, 90-річна Надія Аврамівна із села Залісоче, що на Волині, попри поважний вік продовжує самотужки копати город та продавати свій врожай. Жінка поділилася секретом свого довголіття та міцного здоров’я.

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Теги: довголіття Рівне здоров'я поради

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