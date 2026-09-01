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Олена Мозгова вшанувала памʼять батька (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Микола Мозговий народився 1 вересня 1947 року
фото: Олена Мозгова/Facebook

Олена Мозгова підготувала подарунок для батька та його шанувальників

Сьогодні, 1 вересня, виповнюється 79 років від дня народження видатного композитора і співака Миколи Мозгового. Дочка артиста, продюсерка Олена, вшанувала памʼять батька. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Мозгової у Facebook.

«Сьогодні мало б виповнитись 79.. всього 79.. але не сталося, як бажалося.. Час не лікує.. люблю і дуже скучила..» – написала донька артиста.

Олена Мозгова вшанувала памʼять батька в день його народження
Олена Мозгова вшанувала памʼять батька в день його народження
фото: Олена Мозгова/Facebook

Олена Мозгова відвідала могилу батька, вшанувавши його памʼять у день народження. На памʼятнику композитора нині стоїть великий букет жовтих квітів у горщику. «Поговорили.. привітала..» – зазначила Мозгова.

Олена Мозгова відвідала могилу батька
Олена Мозгова відвідала могилу батька
фото: Олена Мозгова/Facebook

Продюсерка опублікувала фото Миколи Мозгового, а також підготувала подарунок до дня народження батька. Пісня Миколи Мозгового «Зоренька», яка була записана у виконанні співака в 1980 році, тепер доступна для прослуховування на стримінгових майданчиках. «Ось подаруночок і вам, і Татові. Запис 1980 року», – зазначила Мозгова.

Микола Мозговий Зоренька

Нагадаємо, 30 липня виповнилося 16 років від дня смерті видатного композитора і співака Миколи Мозгового. До річниці смерті артиста його донька, продюсерка Олена Мозгова, поділилася своїми емоціями та почуттями. За її словами, біль після смерті батька й досі не вщухає.

До слова, 5 квітня в Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся щорічний концерт пам’яті композитора-пісняра Миколи Мозгового. На концерті «Мозговий. Найкраще» зібралися відомі українські артисти та співаки-початківці. На сцені палацу «Україна» в Києві залунали найкращі пісні Миколи Мозгового. Серед них: «Минає день, минає ніч», «Край, мій рідний край», «Любов останньою ніколи не буває», «Золотиста осінь», «Материнська любов» та десятки інших композицій, які написав Микола Мозговий.

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Теги: народний артист співак день народження дочка

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