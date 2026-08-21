РФ ударила по Краматорську дев'ятьма авіабомбами: загинула людина

ДСНС: пошкоджено 26 будинків, рятувальники загасили дві масштабні пожежі

Російські війська вдень 20 серпня завдали авіаудару по Краматорську Донецької області, скинувши на місто дев'ять авіабомб. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 11 дістали поранення, у місті спалахнули дві масштабні пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Атака припала на середмістя Краматорська. Ворожі влучання спричинили дві масштабні пожежі на торговельних об'єктах міста. Одну з них рятувальники локалізували на площі близько 1000 кв. м, однак через загрозу повторного обстрілу довелося тимчасово призупинити роботи. Другу пожежу, що охопила приблизно 800 кв. м, вдалося ліквідувати повністю.

Є загиблий і поранені

Унаслідок удару загинула одна людина, ще щонайменше 11 дістали поранення. На одному з об'єктів рятувальники витягли з-під завалів жінку та передали її медикам, а також вилучили тіло ще однієї загиблої. Екстрені служби продовжують розбирати завали й перевіряти пошкоджені будівлі – подальший перебіг робіт залежить від безпекової ситуації в місті.

Авіабомби пошкодили 26 приватних і багатоквартирних будинків, автомобілі, торговельні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, окупанти застосували авіабомби ФАБ-250 з модулями УМПК – керовані боєприпаси радянського зразка, які дають змогу російській авіації скидати їх на значній відстані від лінії фронту, не заходячи у зону ураження української протиповітряної оборони.

Краматорськ регулярно перетворюється на ціль

Краматорськ, який дедалі частіше зазнає ударів російської авіації та дронів, залишається одним із головних напрямків атак на Донеччині. Лише за останній тиждень кількість постраждалих унаслідок однієї з атак на місто зросла до 22 осіб, а серед пошкоджених об'єктів тоді нарахували 24 багатоквартирні будинки. Попри постійну загрозу, частина місцевих жителів досі не поспішає евакуюватися, хоча лінія фронту проходить лише за 15 кілометрів від міста.

Нагадаємо, того ж дня окупанти вже завдавали ударів по Краматорську та Слов'янську – тоді, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ворог ударив по Краматорську дев'ять разів, поранивши сімох людей, а разом зі Слов'янськом кількість постраждалих сягала 10 осіб. Згодом, за уточненими даними ДСНС, кількість жертв зросла – з'явилися повідомлення про загиблого.