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178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026
Ситуація на фронті 23 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 23 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 60 авіаційних ударів – скинув 198 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6424 дрони-камікадзе та здійснив 2359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 липня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 39 окупантів та поранено дев'ять. Знищено одну одиницю автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки та один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 297 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони успішно відбили одну атаку противника. Ворог завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіабомб та здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

  • Вовчанська
  • Хатнього
  • Юрченкового
  • Вільчі
  • Лиману
  • Стариці 
178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Бойових зіткнень не зафіксовано.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Зафіксовано десять спроб загарбників просунутися в районах:

  • Новоселівки
  • Ставків
  • Лиману
  • Озерного

Дві атаки тривають. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 17 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Пискунівки, Миколаївки, Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки. Два боєзіткнення тривають.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано три ворожих штурми у районах Привільного, Никифорівки та Маркового.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Іванопілля та Миколайпілля. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Ганнівки
  • Шевченка
  • Никанорівки
  • Нового Донбасу
  • Родинського
  • Новоолександрівки
  • Гришиного
  • Мирного
  • Удачного

Два боєзіткнення тривають. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у районах Олександрограда, Калинівського та Рибного.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано дев'ять атак окупантів у районах:

  • Косівцевого
  • Залізничного
  • Гіркого
  • Воздвижівки
  • Добропілля
  • Цвіткового
  • Староукраїнки 
178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника в районах Щербаків та Степового. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026 фото 12

До слова, нині триває 1611-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ Миколаїв ворог

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