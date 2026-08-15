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Вночі у Львові пролунав вибух, сталася пожежа: що відомо

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вночі у Львові пролунав вибух, сталася пожежа: що відомо
У Львові через вибух акумулятора спалахнула квартира
фото: ДСНС

Через вибух було зруйновано суміжну стіну між квартирами, серед врятованих – двоє дітей

У Львові вночі 15 серпня вибух акумуляторної батареї спричинив пожежу у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники врятували шістьох людей, зокрема двох дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про вибух у квартирі на третьому поверсі будинку на вулиці Варшавській надійшло до Служби порятунку «101» о 00:42. Коли вогнеборці прибули на місце, з вікон помешкання йшов густий чорний дим, а чоловік кликав на допомогу. Оскільки двері квартири були зачинені, рятувальники за допомогою висувної драбини спустили чоловіка та передали його медикам для огляду.

Вибух також зруйнував суміжну стіну між квартирами, через що у сусідньому помешканні були заблоковані люди. Рятувальники дісталися туди драбиною, відчинили двері зсередини та вивели двох дорослих і двох дітей. Ще з однієї квартири рятувальники разом із поліцейськими вивели жінку, яка через сильне задимлення не могла самостійно залишити помешкання.

Акумулятор спричинив вибух і пожежу
Акумулятор спричинив вибух і пожежу
фото: ДСНС

Загалом було врятовано шістьох людей, серед них двоє дітей. Після огляду медиками всі вони відмовилися від госпіталізації.

Під час гасіння рятувальники встановили, що у квартирі горіли акумуляторна батарея та речі домашнього вжитку. Пожежу локалізували о 01:14, а о 01:17 повністю ліквідували. 

Нагадаємо, 9 січня у Львові стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Сірка. Подія трапилася на четвертому поверсі, після чого у квартирі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь встиг знищити домашні речі на площі близько 40 кв. м. Причиною вибуху могла стати несправна газова колонка. 

Ще один вибух у житловому будинку Львова стався 27 квітня у Шевченківському районі. В одній із квартир вибухнула граната. Під час огляду приміщення рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка без ознак життя.

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Теги: рятувальники ДСНС Львівщина Львів пожежа вибух

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