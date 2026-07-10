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Запоріжжя знайшло новий спосіб захистити громадський транспорт

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Запоріжжя знайшло новий спосіб захистити громадський транспорт
Вікна громадського транспорту Запоріжжя покриють бронеплівкою
фото: Громадський транспорт Запоріжжя та області/Facebook

Пасажирів убезпечать не лише додатковими укриттями – влада впровадить ще один захисний елемент

У Запоріжжі посилять захист громадського транспорту на тлі регулярних російських обстрілів. Влада вирішила покрити вікна автобусів, трамваїв і тролейбусів спеціальною бронеплівкою, а також встановити додаткові укриття біля зупинок громадського транспорту та в місцях масового скупчення людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами Федорова, до створення нових укриттів долучаться промислові підприємства регіону. Відповідну пропозицію він озвучив під час зустрічі з представниками підприємств минулого тижня.

«Минулої п’ятниці у мене була зустріч з усіма промисловими підприємствами області, на якій я звернувся до них з проханням допомогти зробити біля зупинок громадського транспорту, прохідних підприємств або в місцях масового скупчення людей додаткові укриття. Майже всі відгукнулись і вже розпочали роботу. Червоний Хрест передасть в цьому місяці 10 додаткових укриттів і ще 10 – до кінця серпня», - розповів він.

Керівник ОВА також повідомив, що в Запоріжжі продовжують встановлювати антидронові сітки. За його словами, така система вже продемонструвала свою ефективність.

Зокрема, у Космічному районі міста російський безпілотник влучив саме в антидронову сітку, що дозволило захистити автомобільний транспорт від пошкоджень.

Окремим напрямом роботи стане додатковий захист громадського транспорту. Вікна автобусів, трамваїв і тролейбусів покриють спеціальною бронеплівкою. Наразі таку плівку вже використовують у лікарнях, закладах соціального захисту та адміністративних будівлях.

«Це ми робимо для того, щоб вікна, які можуть розбитися від вибухової хвилі, не травмували мешканців», - зазначив Федоров.

За словами посадовця, комплекс таких заходів має допомогти мінімізувати наслідки російських атак для цивільного населення та зробити перебування людей у громадських місцях безпечнішим.

Нагадаємо, російські війська продовжують регулярно атакувати Запоріжжя. Раніше окупанти завдали удару по автозаправній станції в місті. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Через постійну загрозу ударів влада області послідовно впроваджує нові заходи безпеки, зокрема встановлює антидронові сітки та збільшує кількість захисних укриттів.

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Теги: Запоріжжя дрон окупанти

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