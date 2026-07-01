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210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026
Ситуація на фронті 1 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 1 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів (із застосуванням двох ракет), 53 авіаційних удари із застосуванням 158 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6667 дронів-камікадзе та здійснив 2150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

1 липня на фронті відбулося 210 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 22 окупанти та 21 – поранено, знищено склад боєприпасів, склад ПММ, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки противника, дві одиниці спеціальної техніки, одна броньована бойова машина, пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Ворог здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, шість з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Шість спроб загарбників просунутися відбито в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки. Одне боєзіткнення наразі ще триває.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 4

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили три атаки у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Січневе, Злагода.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно відбили 16 ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Гуляйпільське та Чарівне. Ще одне боєзіткнення досі триває.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

210 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 липня 2026 фото 10

Нагадаємо, триває 1589-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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