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Росія пошкодила сортувальний термінал «Нової пошти» у Дніпрі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія пошкодила сортувальний термінал «Нової пошти» у Дніпрі
«Нова пошта» показала наслідки удару по терміналу у Дніпрі
фото: «Нова пошта»/Telegram

Після ворожого удару на об'єкті спалахнула пожежа, однак компанія вже перейшла на резервні логістичні маршрути та запевнила, що доставка триватиме без змін

Російська армія під час ранкової атаки пошкодила сортувальний термінал «Нової пошти» ДАО у Дніпрі. Після влучання на об'єкті виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

У «Новій пошті» зазначили, що внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає. «Сьогодні вранці ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру. Зазнав руйнування термінал Нової пошти ДАО, що у Дніпрі», – повідомили в компанії.

Після влучання на території термінала виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Наразі триває робота екстрених служб. Після її завершення компанія визначить, чи було пошкоджено вантажі, які перебували на терміналі. «Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб», – зазначили у «Новій пошті».

Попри пошкодження логістичного об'єкта компанія продовжує працювати у штатному режимі. Для забезпечення безперервної доставки відправлень уже задіяно резервні логістичні схеми.

«Попри все, Нова пошта продовжує працювати. Ми вже задіяли резервні логістичні схеми. Доставка відправлень здійснюється за графіком», – повідомили в компанії.

У «Новій пошті» також закликали клієнтів стежити за актуальною інформацією про свої відправлення через мобільний застосунок та офіційний сайт компанії.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

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Теги: окупанти Дніпро Нова пошта ракетна атака

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