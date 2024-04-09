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У Луцькому районі бус влетів у блокпост

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Луцькому районі бус влетів у блокпост
Попередньо, водій заснув за кермом
фото ілюстративне

Внаслідок аварії травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець громади 

Сьогодні, 9 квітня, вранці на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост.
Про це розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич в коментарі «Суспільному».

Внаслідок аварії травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець громади. Також травмувалась пасажирка автомобіля.

Всіх трьох доставили у лікарню на обстеження. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Як зазначила Марина Балдич, попередньо, водій заснув за кермом.

Правоохоронця та військово доправили до Луцької міської лікарні. У добровольця попередньо діагностували струс і множинні різані рани тіла, у правоохоронця також різані рани, розповів виданню директор обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов.

З його слів, травмовану цивільну жінку медики швидкої доставили до обласної клінічної лікарні. Попередньо у неї діагностували струс мозку.

Як зазначила Марина Балдич, за кермом автомобіля перебував житель Рівненщини, попередньо, він заснув за кермом.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Нагадаємо, у Чернігівській області 27 березня сталася смертельна аварія. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост і загинув. Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі спорудою непрацюючого блокпоста.

Також у жовтні, на в'їзді в Київ сталася ДТП. Водій автомобіля Honda Civic рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у Києві в напрямку Броварського проспекту. Наближаючись до стаціонарного блокпоста, водій не оцінив дорожню обстановку та здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс там службу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Раніше повідомлялося, що на виїзді з Києва вантажівка розтрощила бетонний блокпост. Обійшлося без жертв. Але бетонні блоки конструкції блокпоста розкидало по проїжджій частині Житомирського шосе, що суттєво ускладнило рух автотранспорту.

Також раніше на Рівненщині автомобіль врізався в блокпост. Четверо людей постраждали, серед них двоє підлітків. 

Теги: Луцьк аварія ДТП

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