У Росії обвалився міст: є постраждалі та загибла

Однією з можливих причин обвалу називають рух ґрунту

8 квітня у місті Вязьма Смоленської області обрушився шляхопровід – автомобільний міст над залізницею. У той момент на ньому були автомобілі. Про це повідомляє МНС Смоленської області РФ.

«Сьогодні о 16:32 за системою 112 від очевидців надійшло повідомлення про обвалення Панінського шляхопроводу в місті Вязьма. На момент обвалення на мосту було кілька автомобілів (кількість уточнюється)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждали шестеро людей: жінка 1987 року народження загинула, п'ятеро людей госпіталізовано, з них одна дитина 2010 року народження.

За даними росЗМІ, у момент обвалу на мосту було два автомобілі: легковий і вантажний.

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фото: МНС РФ

Однією з можливих причин обвалу називають рух ґрунту. Також ЗМІ пишуть, що міст у березні 2023 року мали перевіряти, втім перевірку так і не провели.

Через аварію пошкоджено залізничну колію на перегоні Вязьма – Семльово. Рух поїздів там припинено. На момент події на ділянці не було складів, зараз там відбуваються роботи з розчищення шляхів.

Перегін Вязьма – Семльово має важливе транспортне значення. Він є частиною залізниці Москва – Мінськ, ним між Росією та Білоруссю можуть доставлятися зокрема й військові вантажі.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль та виїхав на місце події. Він наголосив, що міст доведеться практично повністю розібрати і будувати заново: обрушилися шість із семи його прольотів. Газопостачання у прилеглих районах може бути відновлено протягом кількох діб. У проведенні аварійно-відновлювальних робіт залучено понад 130 осіб та 23 одиниці техніки.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

За останніми даними, в Орську підтоплено 6987 будинків. У МНС повідомили, що хвиля річкою Урал 8 квітня пройшла Орськ і до 17 квітня дійде до Оренбурга. Влада закликає жителів Оренбурга евакуюватися. В Орську та Оренбурзькій області оголошено режим надзвичайного стану федерального рівня.