«Адвокат російських злочинців». Лубінець розкритикував федерацію Червоного Хреста

Лубінець звернувся до Міжнародної федерації Червоного Хреста із вимогою розслідувати діяльність російського Червоного Хреста

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував Міжнародний фонд Червоного Хреста (МФЧХ) за виправдовування незаконних дій російського Червоного Хреста. Про це він написав у Telegram.

Він нагадав, що звернувся до МФЧХ через заяви працівників російського Червоного Хреста та зв’язок його очільника з російською «патріотичною організацією». У відповідь на сайті МФЧХ з’явилася інформація щодо оцінки дій РЧХ.

Міжнародний фонд Червоного Хреста заявляє, що російська організація не має присутності в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, проте «жодного слова не сказано, що РЧХ діє на території Криму».

При цьому російський Червоний Хрест, додає омбудсмен, «вкрав у Криму майно національного Товариства Червоного Хреста України», і українська організація вимагає засудження цих дій.

«Раніше медіа повідомляли, що РЧХ співпрацював з табором «Артек» в тимчасово окупованому Криму. А також йшлося про те, що на директора цього табору наклали санкції за причетність до депортації українських дітей. Водночас у висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що «партнерство РЧХ з табором «Артек» вимагає серйозного перегляду». Ці слова виглядають жалюгідно: адже коли є факти – потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін», – заявив Лубінець.

Омбудсмен також зазначив, що, хоча керівник РЧХ нібито вже не причетний до політичних організацій у Росії, це не означає зміни його поглядів.

«Окрім того, на мою думку, федерації варто звернути увагу, що РЧХ збирав кошти для сімей мобілізованих і військовослужбовців РФ, а також – підтримував кампанії з мобілізації для війни в Україні», – додав він.

За його словами, реакція Федерації виглядає «як намагання врятувати ім’я та репутацію Російського Червоного Хреста, а також тільки показує безсилість і застарілість системи».

Лубінець додав, що група федерації, яка створена для перевірки дій РЧХ, протягом найближчих 4-х місяців надасть свої висновки.

«Такі дії вважаю з боку МФЧХ прямим підіграванням агресії РФ. Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців!» – заявив уповноважений з прав людини.

До того ж, український омбудсмен повідомив, що нова очільниця МФЧХ Кейт Форбс готова провести з ним зустріч. Під час неї, за його словами, він планує порушити ці питання.

Раніше уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що страти українських військових продовжуються через «беззубу позицію» ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.