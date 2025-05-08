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Пʼятеро депутатів Європарламенту поїдуть на парад до Путіна – Spiegel

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Пʼятеро депутатів Європарламенту поїдуть на парад до Путіна – Spiegel
До Путіна приїдуть два німецькі депутати Європарламенту від партії «Союз Сари Вагенкнехт»
фото: Reuters

Україна повідомляла, що не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня

До Москви на військовий парад до 80-річчя завершення Другої світової війни приїдуть два німецькі депутати Європарламенту від партії «Союз Сари Вагенкнехт» Міхаель фон дер Шуленбурґ і Рут Фірменіх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що список делегації погодили у Міністерстві оборони Росії. Очікуються також ще три євродепутати – з Чехії, Кіпру та Словаччини, однак хто саме буде – невідомо.

У Москві євродепутати також хочуть «провести переговори з парламентарями та іншими представниками політики і культури». Після візиту до РФ також запланована їхня поїздка до Києва. Повідомляється, що контакт з українським посольством вже встановлено.

Нагадаємо, президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви на 9 травня.

Водночас до Москви вже прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

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Теги: Друга світова війна росія Європарламент парад

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