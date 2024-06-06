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ЗСУ посилили контратаки в районі Вовчанська: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗСУ посилили контратаки в районі Вовчанська: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти продовжили наступ поблизу Липців

Українські сили на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат російським військам та нещодавно відбили невизначені позиції в місті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

5 червня російські війська продовжили наступ поблизу Липців, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на північ від Харкова: на Липцях і Глибокому.

5 червня біля Вовчанська та в його межах тривали бої, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Сирський заявив, що українські сили на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат російським військам, не допустити російських здобутків і поступово повернути територію. Російські блогери стверджували, що 5 червня українські сили посилили контратаки в районі Вовчанська та поблизу нього, а голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що українські сили нещодавно відбили невизначені позиції в місті.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська під час наступальних операцій вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 червня, показують, що російські війська просунулися поблизу Іванівки та на південний захід від Новоселівського.

5 червня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтвердженого просування на цьому напрямку не зробили. Російські війська нещодавно підтвердили просування на північ і південний схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, показують, що російські війська просунулися вздовж вулиці Лісової у східній Калинівці.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися через дорогу C051801 Уманське-Нетайлове на північ від Нетайлового.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в полях на північний захід від Солодкого. Окупанти продовжили наземні атаки в районі Донецько-Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

5 червня на лівому березі Херсонської області тривали бої. Опубліковані 4 червня геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська утримують позиції на північ від Олешок біля Антонівського мосту. 4 і 5 червня тривали позиційні бої під Кринками та на островах у дельті річки Дніпро.

Теги: наступ війна окупанти

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