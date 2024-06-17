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Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ на одному із напрямків – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ на одному із напрямків – Генштаб
Захисники України ефективно протидіють спробам окупантів прорвати наші оборонні рубежі
фото: Генштаб

Протягом поточної доби відбулося 79 бойових зіткнень

Російські загарбники продовжують тиснути на Покровському напрямку і вже 32 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на цій ділянці фронту. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Останні новини із фронту

Протягом поточної доби відбулося 79 бойових зіткнень. Агресор продовжує обстрілювати  з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Артобстрілів зазнали Грем’яч, Марчихина-Буда, Товстодубове, Леонівка та Волфине.

На Харківському напрямку

На даний час обліковано п’ять боєзіткнень.  Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська та Липців – точаться бойові дії. Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат.

На Куп’янському напрямку

Станом на зараз Сили оборони уже відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві – тривають.

Жорсткі бої точаться на Лиманському напрямку.  Станом на зараз, в районах Торського, Тернів і Макіївки, відбулося сім бойових зіткнень. Біля останнього окупанти завдали удару некерованими авіаракетами. Ще дві ворожі атаки тривають біля Греківки. Наші воїни вживають всіх необхідних заходів для стримування противника.

На Краматорському напрямку

Ворог провів чотири атаки неподалік Григорівки, Кліщіївки та Нового. Дві з них продовжуються. Біля мікрорайону Новий загарбники підтримували свої дії авіаударом – били НАРами.

 На Покровському напрямку

Не зменшується натиск окупантів. Противник вже 32 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сокола, Уманського та Яснобродівки. Понад половина зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають. Російські терористи для підтримки наступальних дій активно застосовують авіацію, як бомбардувальну, так і штурмову. На цей час завдали загалом 6 авіаударів.

Ворог за сьогодні наростив до дев’яти кількість атак на Курахівському напрямку. Шість відбито нашими оборонцями. Біля Красногорівки окупанти продовжують тиснути – йдуть бої у трьох локаціях

На Времівському напрямку

Противник, за підтримки авіації, чотири рази штурмував наші позиції поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного. Наразі українські воїни відбивають дві із зазначених атак.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Захисники України ефективно протидіють спробам окупантів прорвати наші оборонні рубежі.

Нагадаємо,  головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники зосереджують основні зусилля окупанти на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість їхніх ударних бригад і полків. За словами головкома, тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

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Теги: Генштаб окупанти

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