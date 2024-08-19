ЗСУ відбили позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW

Нещодавно російські війська захопили кілька населених пунктів на Покровському напрямку

Українські війська нещодавно відбили деякі позиції на Сіверському напрямку. Водночас ворог просунувся на Торецькому напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська 18 серпня продовжували наземні атаки на північ від Харкова біля Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Зазначається, що кілька тижнів тому російські війська наносили від 30 до 40 ударів на день на Харківському напрямку, але зменшили кількість ударів плануючими бомбами приблизно до одного-чотирьох ударів на день, ймовірно, для пріоритетності дій авіації на Покровському, Курському та Сумському напрямках.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися до північної Макіївки.

Українські війська нещодавно відбили деякі позиції на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили деякі позиції на східній околиці Івано-Дар'ївки. Недавні наступи українців поблизу Івано-Дар'ївки свідчать про те, що російський контроль над поселенням може бути слабким.

Окупанти не робили підтверджених наступів під Часовим Яром. Російські блогери стверджували, що російські сили незначно просунулися поблизу Григорівки, Калинівки та Іванівського, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

18 серпня російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Російські блогери заявили, що російські війська контролюють більшу частину Нью-Йорка і, можливо, захопили поселення. Також, за їхніми даними, російські війська захопили терикон на захід від Північного, витіснили українські сили з осередку на південь від Залізного, просунулися в межах північно-західного Залізного та в межах східного Торецька та увійшли до околиць Неліпівки зі сходу. Проте ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Нещодавно російські війська захопили кілька населених пунктів на Покровському напрямку. Міністерство оборони Росії 18 серпня заявило, що російські війська захопили Свиридонівку, а російські блогери стверджували, що війська РФ захопили Завітне, Межове та Скучне. Вони також стверджували, що окупанти просунулися на північ від Журавки, на захід від Миколаївки та на схід від Желанного. Проте ISW не спостерігав візуального підтвердження жодної з цих заяв.

Повідомляється, що 18 серпня російські війська просунулися на південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що війська РФ захопили вентиляційний стовбур шахти «Південнодонбаська №1» і просунулися на ділянці шириною до 3,53 км і глибиною 2,12 км поблизу стовбура шахти. Також стверджувалося, що російські війська просунулися на південь від Костянтинівки. Проте ISW не знайшов підтвердження цієї інформації.

18 серпня російські війська вели наступальні дії поблизу кордону Донецької і Запорізької областей в районі Роздольного. Російські та українські джерела не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 18 серпня.

Російські війська 17 та 18 серпня здійснили удари на Дніпровському напрямку (лівобережна Херсонська область та острови в дельті р. Дніпро).