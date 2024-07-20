Держсекретар Ватикану прибув з офіційним візитом в Україну

Ключовою подією візиту стане надання Всеукраїнському санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві статусу малої базиліки

Ватиканський державний секретар П'єтро Паролін прибув до України з офіційним візитом 19 липня. Про це повідомило Vatican News. Головною метою візиту є надання Всеукраїнському санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві статусу малої базиліки, що підкреслює особливу увагу Папи Римського Франциска до України. Про це інформує Vatican News.

У Львові кардинал Паролін зустрівся з міським головою Андрієм Садовим. На зустрічі обговорювалася роль Ватикану в обміні військовополоненими та поверненні загиблих українських воїнів.

Як зазначив мер міста Львова Андрій Садовий, однією з головних тем, яку підняли на зустрічі, стала роль Ватикану в обміні військовополоненими та поверненні загиблих українських бійців з окупованих територій.

Також зауважив, що П’єтро Паролін планує відвідати кілька регіонів країни.

«Це фактично друга після Папи людина у Ватикані. Він перебуватиме в Україні кілька днів, відвідає Одесу, Київ і Житомирську область», – написав Садовий, висловивши вдячність Ватикану.

У неділю, 21 липня, після святкувань, Паролін має намір зустрітися з представниками української влади, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. Очікується, що основною темою переговорів буде пошук шляхів досягнення миру в Україні.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви.

Нагадуємо, що Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна».