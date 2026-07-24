Окупанти після допиту розстріляли полоненого бійця ЗСУ на Донеччині

Донецька обласна прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину

Російські військові взяли в полон українського захисника поблизу села Ялта Волноваського району Донецької області, а після допиту розстріляли його. За фактом страти військовополоненого правоохоронці розпочали досудове розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, злочин стався 13 липня близько 14:42 поблизу села Ялта Комарської сільської громади. Після захоплення українського військовослужбовця в полон один із російських окупантів наказав стратити бійця, а інший виконав наказ, розстрілявши його з вогнепальної зброї.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та військовослужбовців РФ, причетних до його скоєння. У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй із вимогою належно зафіксувати цей воєнний злочин. Він наголосив, що винні мають понести найсуворіше покарання.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжує запроваджувати персональні санкції проти росіян, причетних до злочинів щодо українських військовополонених. Зокрема, 24 липня під обмеження потрапив російський генерал-майор Роман Дємурчієв, якого в ЄС вважають причетним до катувань, страт і наруги над тілами українських військовослужбовців, зокрема військовополонених.