Кожні чотири хвилини – мінус ворог: Мадяр прозвітував про роботу Сил безпілотних систем у липні

За даними Мадяра, 95,1% уражених цілей були на тактичній глибині з середньою дистанцією 3,73 км від лінії бойового зіткнення

«Ми знищували 374 окупанта щодоби – це повний штурмовий склад ворожого батальйону», – зазначив Мадяр

За місяць бійці угруповання Сил безпілотних систем уразили 53755 унікальних ворожих цілей, з них 11609 одиниць особового складу російської армії. Як інформує «Главком», про це повідомив 1 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді з позивним Мадяр.

«Ми знищували 374 окупанта щодоби – це повний штурмовий склад ворожого батальйону кожні 24 години або по ворогу кожні 4 хвилини», – зазначив Мадяр.

За його словами, хоча у медіапросторі добре відомі операції СБС по глибинному враженню ворога (удари по нафтовій інфраструктурі (51 ціль), по «тіньовому» флоту (206 цілей), енерговузлам (166 цілей), ППО (35 цілей), блокуванню Криму (2008 цілей), логістичним центрам (13 цілей), але найбільша кількість ударів приходиться по лінії бойового зіткнення.

За даними Мадяра, 95,1% уражених цілей були на тактичній глибині з середньою дистанцією 3,73 км від лінії бойового зіткнення.

Ще 4,4% (2415 цілей) – робота у оперативній глибині противника (Крим та інші окуповані території).

І лише близько 0,5% ударів складає глибинне ураження на стратегічній глибині ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних військ у Криму та на півдні України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання тимчасово окупованого Криму залишається принциповим для України, хоча говорити про його місце у можливих мирних переговорах поки передчасно.

Також через удари по енергетичній інфраструктурі у Криму в липні виникли масштабні перебої з електропостачанням. Найбільше проблем фіксували на півночі Криму.