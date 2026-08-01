Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кожні чотири хвилини – мінус ворог: Мадяр прозвітував про роботу Сил безпілотних систем у липні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кожні чотири хвилини – мінус ворог: Мадяр прозвітував про роботу Сил безпілотних систем у липні
За даними Мадяра, 95,1% уражених цілей були на тактичній глибині з середньою дистанцією 3,73 км від лінії бойового зіткнення
фото з відкритих джерел

«Ми знищували 374 окупанта щодоби – це повний штурмовий склад ворожого батальйону», – зазначив Мадяр

За місяць бійці угруповання Сил безпілотних систем уразили 53755 унікальних ворожих цілей, з них 11609 одиниць особового складу російської армії. Як інформує «Главком», про це повідомив 1 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді з позивним Мадяр.

«Ми знищували 374 окупанта щодоби – це повний штурмовий склад ворожого батальйону кожні 24 години або по ворогу кожні 4 хвилини», – зазначив Мадяр.

Кожні чотири хвилини – мінус ворог: Мадяр прозвітував про роботу Сил безпілотних систем у липні фото 1

За його словами, хоча у медіапросторі добре відомі операції СБС по глибинному враженню ворога (удари по нафтовій інфраструктурі (51 ціль), по «тіньовому» флоту (206 цілей), енерговузлам (166 цілей), ППО (35 цілей), блокуванню Криму (2008 цілей), логістичним центрам (13 цілей), але найбільша кількість ударів приходиться по лінії бойового зіткнення.

За даними Мадяра, 95,1% уражених цілей були на тактичній глибині з середньою дистанцією 3,73 км від лінії бойового зіткнення.

Ще 4,4% (2415 цілей) – робота у оперативній глибині противника (Крим та інші окуповані території).

І лише близько 0,5% ударів складає глибинне ураження на стратегічній глибині ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних військ у Криму та на півдні України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання тимчасово окупованого Криму залишається принциповим для України, хоча говорити про його місце у можливих мирних переговорах поки передчасно. 

Також через удари по енергетичній інфраструктурі у Криму в липні виникли масштабні перебої з електропостачанням. Найбільше проблем фіксували на півночі Криму. 

Читайте також:

Теги: окуповані території ворог Роберт Бровді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 30 липня
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026
30 липня, 22:21
Путін під час зустрічі із російськими військовими
Путін заявив, що Україна втратить західні землі
26 липня, 20:15
Росіяни взяли в полон українського захисника поблизу села Ялта
Окупанти після допиту розстріляли полоненого бійця ЗСУ на Донеччині
24 липня, 14:08
Ворог міняє стратегію застосування дронів-камікадзе
Росія міняє тактику використання «Шахедів». Радник Зеленського попередив про небезпеку
18 липня, 12:28
Знімки з космосу зафіксували скупчення танкерів в одній із точок Азовського моря
Удари по «тіньовому флоту» РФ: з'явилися нові супутникові знімки уражених суден
18 липня, 02:11
Втрата жила на окупованій території. Асоціація прифронтових міст звернулася до уряду з пропозицією
Втрата жила на окупованій території. Асоціація прифронтових міст звернулася до уряду з пропозицією
9 липня, 18:15
Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ
СБУ повідомила про затримання агентки ФСБ на Черкащині
9 липня, 13:14
За даними DeepState, росіяни намагаються закріпитися на місцевості в районі Іллінівки та Новодмитрівки
Навіщо росіянам перемир’я у Костянтинівці: пояснення DeepState
5 липня, 19:51
Наслідки удару по центру Краматорська
Росія вдарила по торговельному закладу в Краматорську: є постраждалі
4 липня, 22:59

Події в Україні

Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених
Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених
Україна могла отримати ізраїльський «Залізний купол»: хто зірвав угоду
Україна могла отримати ізраїльський «Залізний купол»: хто зірвав угоду
Кожні чотири хвилини – мінус ворог: Мадяр прозвітував про роботу Сил безпілотних систем у липні
Кожні чотири хвилини – мінус ворог: Мадяр прозвітував про роботу Сил безпілотних систем у липні
Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг зробила несподіваний подарунок українському морпіху
Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг зробила несподіваний подарунок українському морпіху
На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей
На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей
У Харкові після російського удару горять підручники видавництва «Ранок»
У Харкові після російського удару горять підручники видавництва «Ранок»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
147K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2026
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
92K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас

Новини

Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Сьогодні, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Вчора, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
30 липня, 21:33

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua