Документи врятували життя військового на фронті (фото)

Під час виконання бойового завдання військовий отримав поранення та нині проходить реабілітацію

Захисник звернувся до міграційної служби для обміну ID-картка

Документи врятували життя військовослужбовця Олександра під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міграційну службу Вінницької області.

Під час виконання бойового завдання військовий отримав поранення та нині проходить реабілітацію.

фото: Міграційна служба Вінницької області/Facebook

«До Хмільницького відділу УДМС у Вінницькій області звернувся військовослужбовець Олександр для обміну паспорта громадянина України у формі ID-картки. За словами захисника, уламок ворожого снаряда прошив документи, які знаходилися при ньому, зокрема й паспорт громадянина України. Пройшовши крізь документи, осколок застряг в них та не дістався до тіла військового», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок цього ID-картка зазнала значних пошкоджень і стала непридатною для подальшого використання, тому захисник звернувся до міграційної служби для її обміну.

Раніше повідомлялося, що на війні сталася неймовірна історія про порятунок воїна, життя якого зберіг звичайний ноутбук. Під час обстрілу уламок ворожої ствольної артилерії влучив у MacBook бійця. Гаджет спрацював як імпровізований щит, прийнявши на себе основну силу удару, яка могла стати фатальною для солдата.

Як повідомлялося, світлина з центру Москви на заставці телефона допомогла українцю виїхати з окупованої території. Пізніше він став оператором ударних дронів і, за власними підрахунками, знищив 443 російських військових.