Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна могла отримати ізраїльський «Залізний купол»: хто зірвав угоду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна могла отримати ізраїльський «Залізний купол»: хто зірвав угоду
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Нью-Йорку
фото: Офіс президента

Батареї вже фактично були оплачені Вашингтоном

Україна могла отримати ізраїльську систему протиповітряної оборони (ППО) «Залізний купол» у 2023 році. Цю ідею просував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Утім, за даними The Washington Post, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зірвав цю угоду. Про це повідомляє «Главком».

За даними видання, тоді Нетаньягу наклав вето на це рішення. Підставою для цього стала угода про спільне виробництво, яка надає Ізраїлю право останнього слова в питанні використання системи, хоча батареї вже фактично були оплачені Вашингтоном.

Посольство Ізраїлю у США, у відповідь на питання журналістів, зазначило, що причиною позиції Нетаньягу щодо передачі Україні системи «Залізний купол», був страх Ізраїлю щодо того, що «ця технологія може потрапити до іранців». Водночас у посольстві наголосили, що замість цього Ізраїль віддав США системи ППО Patriot для передачі Україні.

Зараз, як зазначає видання, низка американських законодавців просуває ідею розширення угоди про спільне виробництво. Пропонується розширювати її за межі протиракетної оборони, охопивши технологічні галузі: біологічну зброю, штучний інтелект, кібербезпеку та системи спрямованої енергії.

Але поки що цей законопроєкт викликав серйозні дискусії у США, оскільки частина законодавців, серед яких проізраїльські політики з обох партій, просувають це рішення. Тоді як ліві демократи та частина правих республіканців категорично проти цього.

«Це ставить під загрозу наш суверенітет і завдає шкоди нашій національній безпеці, обмежуючи наші можливості. Ракетні системи, які ми хотіли передати (Україні, – ред.), були розміщені на південному заході США і фінансувалися американськими платниками податків, але Ізраїль наклав вето на це», – заявив сенатор-демократ Кріс Ван Голлен.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обережно ставиться до передачі іншим державам передових військових технологій, зокрема тих, що використовуються у сучасному озброєнні. Відповідаючи на запитання про можливість локалізації виробництва ракет Patriot в Україні, він сказав: «Не впевнений. Ми розглядаємо це питання».

Тим часом, президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні екстрений «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів Patriot.

Читайте також:

Теги: системи ППО Беньямін Нетаньягу президент Володимир Зеленський Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом звання отримали шість діячів сфери мистецтва
Хливнюк отримав звання Заслуженого артиста України
15 липня, 12:15
Доктрина Парижа передбачає попереджувальний ядерний удар по території агресора, якщо під загрозу потраплять життєво важливі інтереси країни
Ядерна парасолька Франції замала для всієї Європи – The Economist
30 липня, 02:01
У складі Військово-морських сил ЗСУ з'явиться нова бригада
Зеленський доручив створити нову бригаду у складі Військово-морських сил
5 липня, 09:15
Комплекси Patriot більше не працюють за американськими правилами
Україна знайшла спосіб ефективніше використовувати Patriot
7 липня, 09:40
Зеленський нагородив Макрона найвищою відзнакою для іноземців
Макрон отримав особливу нагороду від Зеленського
13 липня, 18:21
Трамп розкрив, що почув від Путіна про завершення війни
Трамп назвав терміни завершення війни в Україні
15 липня, 15:29
Україна наблизилася до власного виробництва Patriot
США розпочали передачу Україні ліцензії на ракети Patriot – Kyiv Independent
15 липня, 17:35
Румунія витратила мільйони євро через три російські дрони
Стало відомо, скільки Румунія заплатила за збиття трьох дронів РФ
27 липня, 16:00
Зеленський шукає ракети Patriot у союзників через дефіцит у США
Київ переключився на Європу щодо ракет для ППО після відмови США
30 липня, 23:17

Події в Україні

Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених
Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених
Україна могла отримати ізраїльський «Залізний купол»: хто зірвав угоду
Україна могла отримати ізраїльський «Залізний купол»: хто зірвав угоду
Кожні чотири хвилини – мінус ворог: Мадяр прозвітував про роботу Сил безпілотних систем у липні
Кожні чотири хвилини – мінус ворог: Мадяр прозвітував про роботу Сил безпілотних систем у липні
Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг зробила несподіваний подарунок українському морпіху
Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг зробила несподіваний подарунок українському морпіху
На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей
На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей
У Харкові після російського удару горять підручники видавництва «Ранок»
У Харкові після російського удару горять підручники видавництва «Ранок»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
147K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2026
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
92K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас

Новини

Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Сьогодні, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Вчора, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
30 липня, 21:33

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua