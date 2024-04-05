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Росія повністю зупинила штурми на Куп'янському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія повністю зупинила штурми на Куп'янському напрямку – Генштаб
Нашими захисниками відбито 18 атак у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 72 бойових зіткнення

Триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 72 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Свеса Сумської області та Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Михальчина Слобода Чернігівської області; Стара Гута, Рожковичі, Ходине та Грабовське Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито дві атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито понад 10 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар та Катеринівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив одну невдалу спробу атакувати позиції наших військ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Авіаційні удари фіксувалися в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 14 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Зміївка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Токарівка, Інженерне, Тягинка Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, двох засобах протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одному пункту управління БпЛА і двох районах зосередження озброєння та військової техніки ворога.

Нагадаємо, російські війська продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області, але дещо змінили свою тактику.

До слова, втрати російської армії на фронті зросли з жовтня 2023 року. Причиною цього став наступ окупаційних військ на фронті.

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Теги: війна окупанти Куп'янськ Генштаб ЗСУ

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