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ЗСУ знищили склад окупантів на Донеччині. Потужне відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ знищили склад окупантів на Донеччині. Потужне відео
«Бавовна» застала окупантів зненацька
скріншот з відео

Воїни Збройних сил України знищили склад військового спорядження окупантів

У вівторок, 5 вересня, у тимчасово окуповане смт Миронівський Донецької області завітала «бавовна». Внаслідок цього російські загарбники зазнали значних втрат – воїни Збройних сил України знищили склад військового спорядження окупантів. Відповідне відео показав СтратКом ЗСУ.

«Близько 14:30 Збройні сили України знищили склад військового спорядження окупантів поблизу смт Миронівський, Донецької області», – йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як українські захисники завдають нищівного удару по складу загарбників. Завдяки чіткій командній роботі було завдано вогневого ураження ворогу.

Нагадаємо, що в районі Мелітополя в тилу окупантів пролунали потужні вибухи. Вибухи були настільки потужними, що мешканці селища відчували тремтіння землі.

До слова, українські захисники продовжують наступальні операції в районі Роботиного Запорізької області і закріплюються на досягнутих рубежах. 

Триває 559-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: окупанти ЗСУ Донеччина

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