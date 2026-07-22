Режим «невидимості» по-кремлівськи: росТБ приховало атаку на Wildberries

Поки росіяни в Краснодарі надягали респіратори через їдкий дим, пропагандисти виконували нову таємну директиву з Москви

Провідні федеральні телеканали Росії майже повністю проігнорували атаку українських безпілотників на логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську, що сталася в ніч на 22 липня. Як пише «Главком» , на це звернула увагу Російська служба BBC, яка проаналізувала випуски державних телеканалів.

За даними журналістів, такі ключові федеральні канали як «Первый канал», «Россия 1» та НТВ вирішили не псувати настрій своїм глядачам і повністю проігнорували чергову нічну «бавовну» на логістичних центрах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську. Схоже, масштабні пожежі, загибель однієї людини та поранення ще 14 співробітників виявилися «неформатом» для російського ефіру.

Натомість у випусках новин телеглядачам звично розповідали про чергові масовані удари РФ по Україні, називаючи їх «відповіддю на терористичні атаки київського режиму». Лише телеканал «Россия 24» коротко згадав про атаку, після чого переключився на сюжет про виплати компенсацій постраждалим від попередніх ударів по складах Wildberries та історії співробітників, які рятували колег. Таким чином, і там про самі удари та руйнування згадали лише побіжно.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 липня українські далекобійні безпілотники завдали нового удару по логістичній інфраструктурі найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Цього разу під атаку потрапили великі логістичні комплекси у Краснодарі та Невинномиську (Ставропольський край), де виникли масштабні пожежі. Це стало вже другою атакою на об'єкти компанії за останні кілька днів після ударів по складах у Котовську та Електросталі.

Обидва об'єкти спалахнули, а у Краснодарі росіянам навіть рекомендували вдягати респіратори й не виходити на вулицю через отруйний дим.

Краснодарський оперативний штаб навіть опублікував відео палаючого складу, на якому було видно величезний стовп чорного диму та поліцейських у медичних масках, однак приблизно за пів години цей запис видалили.

За інформацією видання «Верстка», така тотальна сліпота російських медіа – це не випадковість. Джерела у провладних ЗМІ повідомили, що Адміністрація президента РФ ще у другій половині червня суворо заборонила підконтрольним мас-медіа показувати наслідки українських ударів. У Кремлі вважають, що палаючі російські об'єкти, зняті «з усіх ракурсів і на будь-який смак», надто сильно псують картинку «успішного виконання завдань СВО».

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що удари були цілеспрямованими. За його словами, українські сили вразили логістичні центри, які Росія використовувала для постачання комплектуючих до безпілотників, навігаційного обладнання та інших товарів, необхідних для забезпечення військової машини РФ.