Більшість населених пунктів так званої ДНР також опинилися без світла

Вночі 29 червня в окупованому Донецьку зникло світло. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Окупований Донецьк цієї ночі поринув у блекаут. Крім того, інші міста так званої ДНР теж залишилися без світла.

Дончани писали, що це через атаку на Старобешівську ТЕС, хоча деякі люди зазначали, що вибухів не чули. Але варто зазначити, що активність безпілотників ад окупованою територією фіксувалася.

У маріупольському пропагандистському телеграм-каналі написали: «Старобешівський МО – атака ворожих дронів FP-2. Не забувайте заряджати мобільні пристрої та гаджети до 100%. Ряд населених пунктів ДНР (Маріуполь, Новоазовськ, Волноваха, Тельманове тощо), а також деякі райони Донецька частково знеструмлені».

Наразі у Донецьку потрохи почало повертатися світло.

Старобешівська ТЕС – це одна з найбільших теплових електростанцій України. Вона перетворює теплову енергію на електричну шляхом спалювання палива (часто вугілля) для нагрівання води та обертання турбін. Опинилася під російською окупацією у серпні 2014 року в ході боїв за Іловайськ. З березня 2017 року станція повністю вийшла з українського правового поля та використовується окупаційною адміністрацією.

Як відомо, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область.

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників.

Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя.

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста.