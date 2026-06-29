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В окупованому Донецьку зникло світло

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Донецьку зникло світло
Донецьк залишився без світла
фото: news.online.ua

Більшість населених пунктів так званої ДНР також опинилися без світла

Вночі 29 червня в окупованому Донецьку зникло світло. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Окупований Донецьк цієї ночі поринув у блекаут. Крім того, інші міста так званої ДНР теж залишилися без світла. 

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Дончани писали, що це через атаку на Старобешівську ТЕС, хоча деякі люди зазначали, що вибухів не чули. Але варто зазначити, що активність безпілотників ад окупованою територією фіксувалася.

У маріупольському пропагандистському телеграм-каналі написали: «Старобешівський МО – атака ворожих дронів FP-2. Не забувайте заряджати мобільні пристрої та гаджети до 100%. Ряд населених пунктів ДНР (Маріуполь, Новоазовськ, Волноваха, Тельманове тощо), а також деякі райони Донецька частково знеструмлені».

Наразі у Донецьку потрохи почало повертатися світло.

Старобешівська ТЕС – це одна з найбільших теплових електростанцій України. Вона перетворює теплову енергію на електричну шляхом спалювання палива (часто вугілля) для нагрівання води та обертання турбін. Опинилася під російською окупацією у серпні 2014 року в ході боїв за Іловайськ. З березня 2017 року станція повністю вийшла з українського правового поля та використовується окупаційною адміністрацією.

Як відомо, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. 

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників. 

Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя. 

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста. 

Теги: Донецьк окуповані території

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