Поїздом до Польщі. На маршруті Рава-Руська – Варшава зʼявиться новий перевізник

Польський PKP Intercity розглядає питання запуску поїзда у складі чотирьох вагонів

З середини грудня польський державний оператор PKP Intercity надаватиме рухомий склад для пасажирського сполучення між Варшавою і Равою-Руською. Про повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Переговори між «Укрзалізницею» і PKP Intercity про запуск поїзда у сполученні Варшава – Рава-Руська тривають. Це питання обговорювалося на всіх міжнародних нарадах за участю компаній», – повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

PKP Intercity розглядає питання запуску поїзда у складі чотирьох вагонів із місцями для сидіння першого і другого класу. Підвезення пасажирів буде здійснюватися поїздом Коломия – Рава-Руська.

«Запуск маршруту – це можливість змінити рухомий склад на більш комфортний (з кондиціонерами, розетками, двома санвузлами в кожному вагоні та більшою кількістю місць)», – зазначили в «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» уточнили, що угода з польською компанією SKPL, яка наразі за договором надає рухомий склад на маршруті Рава-Руська – Варшава, діє до 14 грудня 2024 року.

До слова, польський оператор PKP уже працював в Україні: до 2013 року курсував поїзд № 35/36 у сполученні Вроцлав – Львів. На маршруті використовувалися вагони RIC компанії PKP IC. Поїзд складався з 4 вагонів і відправлявся через день.

Нагадаємо, польська та українська залізниці підписали нову угоду, в межах якої спільно розвиватимуть перевезення між країнами. У рамках угоди Україна і Польща домовилися, що перезавантажувати вантажі у вагони для іншої ширини колії або переставляти вагони на візки для іншої ширини колії зможе не лише приймаючий перевізник на прикордонній станції своєї країни, але й країна, що здає вантаж, на власній прикордонній станції.

До слова, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюється виключно з верифікацією через «Дія.Підпис».

Як відомо, Проєкт USAID «Економічна підтримка України» презентував новий дизайн найбільшого пункту пропуску на кордоні з ЄС «Ягодин». На пункті пропуску «Ягодин» планується збудувати новий вантажний термінал та створити додаткові смуги для транспорту.