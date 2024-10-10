Столтенберг заявив, що вторгнення РФ могло не відбутись, якщо б Україні вчасно дали зброю

Столтенберг пожалів, що Україна не отримала зброю після 2014 року

Колишній генсек НАТО заявив, що війна в Україні почалась не в 2022, а в 2014 році

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що якби країни Альянсу почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році, повномасштабної війни можна було б уникнути. Про це він сказав у інтерв’ю Politico.

«Війна почалася не у 2022 році, а у 2014 році – з незаконної анексії Криму та введення російських військ на східний Донбас влітку 2014 року, – нагадав він. – І союзники з НАТО надали деяку підтримку Україні».

Він пригадав, що один з його перших візитів на посаді Генсека був у навчальний центр НАТО у Яворові у 2015 році.

«Я наполегливо працював, намагаючись переконати союзників з НАТО зробити більше, надати більше військової підтримки, більше тренувань. Деякі союзники так і робили, але це було відносно обмежено, і протягом багатьох років це було дуже складно, тому що політика НАТО полягала в тому, що НАТО не повинно надавати летальну підтримку Україні», – розповів Столтенберг.

За його словами, «ніхто не може сказати з упевненістю, але… якби ми більше озброїли Україну після 2014 року, то могли б запобігти російському вторгненню – принаймні б підвищили поріг для повномасштабного вторгнення».

Якби країни НАТО поставили бодай частину тієї зброї, яку надали починаючи з 2022 року, «то, можливо, справді запобігли б війні, замість того щоб підтримувати оборону Україну в умовах війни», додав він.

Стало відомо, що колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомила пресслужба Мюнхенської конференції.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг вважає, що Україна має реальні шанси на вступ до Альянсу, навіть якщо частина її територій залишиться під окупацією.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що «безрозсудна російська ядерна риторика» Володимира Путіна не повинна стримувати членів НАТО від надання додаткової військової допомоги Україні.