Бої за Селидове: генерал пояснив, чи є шанс втримати місто

Узяття міста Селидове забезпечить окупантам частковий контроль ряду логістичних шляхів

Ситуація навколо міста Селидове Донецької області складна. Якщо його буде втрачено, це стане тактичним проривом супротивника. Про це заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері «Апостроф TV».

«Я думаю, ми ще будемо тримати позиції. Є шанс провести ряд операцій, про які ми сьогодні не будемо говорити. Треба перетворювати концентрацію військ ворога на їх знищення. А це величезна частина їхня нейтралізується. Ми маємо на день 1400-1600 – за два місяці армія, 75-77 тисяч. Це одна з основних задач, які ми виконуємо під Селидовим», – пояснив Маломуж.

На його переконання, Сили оборони повинні зосереджуватися не лише на утриманні позицій в місті, а й проводити контрнаступальні операції навколо нього.

«Якщо теоретично уявимо, що це місто ми будемо змушені покинути, то це рівень тактичного прориву, який забезпечує їм частковий контроль ряду логістичних шляхів, які проходять до Покровська та взагалі лінії розмежування. Це будуть втрати не стратегічного рівня, зрозуміло», – зауважив генерал.

За його словами, українські сили у будь-якому випадку відходитимуть на підготовлені позиції, «тому що ми вже відпрацювали модель».

Нагадаємо, минулої доби Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

Раніше аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни зайшли в Селидове та Богоявленку, вони підняли свої прапори та були зафіксовані в адміністративних будівлях.

Крім того, у Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців.