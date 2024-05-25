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Бої за Вовчанськ: депутат розповів, де окупанти намагаються просунутись

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бої за Вовчанськ: депутат розповів, де окупанти намагаються просунутись
Зруйнований Вовчанськ із висоти
фото: Костянтин та Влада Ліберови

Північна частина міста – захоплена або перебуває в сірій зоні

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук розповів про ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині. Стан справ у місті він описав в ефірі телеканалу «Київ24».  

«Що стосується Вовчанська – там ідуть бої по річці Вовча. Північна частина міста – захоплена або перебуває в сірій зоні», – розповів він.

За словами Ткачука, окупанти намагалися перетнути річку, але поки що це їм не вдається – українські воїни контратакують, тримають лінії оборони, йдуть важкі бої.

«Місто Вовчанськ окупанти вперто руйнують. Це давно відома тактика російських окупантів – знищити, знести, а тоді по випаленій території просуватися далі», – резюмував Богдан Ткачук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони змогли взяти під бойовий контроль територію прикордоння Харківщини, куди зайшли російські окупанти.

До слова, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко заявив, що українські військові зупинили російських загарбників на півночі Харківщини.

Раніше російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прибув у Харків, де провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2024 року

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