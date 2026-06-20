Ворожий дрон атакував АЗС на Одещині: виникла загроза вибуху

Ворожий дрон влучив у газовоз на Одещині

Після влучання «шахеда» загорівся газовоз, рятувальникам вдалося запобігти детонації цистерни

Російські війська атакували ударним безпілотником автозаправну станцію в Одеській області. Внаслідок влучання виникла пожежа та з'явилася загроза вибуху цистерни з паливом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

За даними обласної військової адміністрації, вранці 20 червня російський дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив по автозаправній станції у південній частині регіону.

🚒Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару на Одещині



Внаслідок атаки росіян по автозаправній станції у Білгород-Дністровському районі спалахнула будівля операторської та виникло загоряння газовоза. Існувала загроза вибуху цистерни.



Рятувальники ДСНС оперативно прибули… pic.twitter.com/2ZASWYGx1Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2026

У результаті атаки загорівся газовоз, а також спалахнула обшивка будівлі операторської. На місце події оперативно прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію пожежі. У ДСНС уточнили, що удар стався в Білгород-Дністровському районі та існувала реальна загроза вибуху цистерни.

Завдяки швидким діям пожежників займання вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. Станом на день усі осередки вогню були загашені.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару та оцінки завданих збитків.

Нагадаємо, що раніше на Херсонщині рятувальники застосували безпілотний наземний роботизований комплекс для ліквідації наслідків російського обстрілу. Спецтехніку використали для гасіння пожежі житлового будинку, який загорівся після ворожої атаки.