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Ворожий дрон атакував АЗС на Одещині: виникла загроза вибуху

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ворожий дрон атакував АЗС на Одещині: виникла загроза вибуху
Ворожий дрон влучив у газовоз на Одещині
фото: ДСНС

Після влучання «шахеда» загорівся газовоз, рятувальникам вдалося запобігти детонації цистерни

Російські війська атакували ударним безпілотником автозаправну станцію в Одеській області. Внаслідок влучання виникла пожежа та з'явилася загроза вибуху цистерни з паливом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

За даними обласної військової адміністрації, вранці 20 червня російський дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив по автозаправній станції у південній частині регіону.

У результаті атаки загорівся газовоз, а також спалахнула обшивка будівлі операторської. На місце події оперативно прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію пожежі. У ДСНС уточнили, що удар стався в Білгород-Дністровському районі та існувала реальна загроза вибуху цистерни.

Завдяки швидким діям пожежників займання вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. Станом на день усі осередки вогню були загашені.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару та оцінки завданих збитків.

Нагадаємо, що раніше на Херсонщині рятувальники застосували безпілотний наземний роботизований комплекс для ліквідації наслідків російського обстрілу. Спецтехніку використали для гасіння пожежі житлового будинку, який загорівся після ворожої атаки.

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Теги: дрон АЗС пожежа Одещина окупанти

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