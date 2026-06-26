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205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026
Ситуація на фронті 26 червня
фото: Генштаб

Лінія фронту станом на 26 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 56 авіаційних ударів – скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5936 дронів-камікадзе та здійснив 2052 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 червня на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 38 окупантів та поранено 17. Знешкоджено одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки та 218 безпілотних літальних апаратів. Також пошкоджено одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося дев'ять боєзіткнень, три з яких тривають. Окупанти здійснили 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили п'ять штурмових дій загарбників у районі Стариці. Одне боєзіткнення триває. 

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах:

  • Колісниківки
  • Новоплатонівки
  • у напрямку Богуславки

Усі атаки відбито.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Зафіксовано дев'ять ворожих атак. Наші захисники відбили вісім спроб загарбників просунутися в районах:

  • Ставків
  • Дробишевого
  • Лиману
  • Озерного
  • у напрямку Новоєгорівки, Шийківки

Одне боєзіткнення триває.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону. 21 атаку відбито поблизу Калеників, Закітного та в бік Кривої Луки, Різниківки, Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення тривають.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано одну штурмову дію окупантів у напрямку Миколаївки.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти здійснили 11 атак. Дев'ять штурмів відбито поблизу Плещіївки, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки. Два боєзіткнення тривають. 

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Зафіксовано 28 штурмових дій, 25 з них відбито. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Родинського
  • Сергіївки
  • Удачного
  • Софіївки
  • Новоолександрівки
  • Дорожнього
  • Василівки
  • у бік Торецького, Затишку, Матяшевого, Гришиного, Новопавлівки, Вільного, Нового Донбасу, Білицького, Новомиколаївки

Три атаки тривають.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник один раз атакував у районі Вороного.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Окупанти здійснили 20 атак у районах:

  • Рибного
  • Воздвижівки
  • Гуляйпільського
  • Святопетрівки
  • Чарівного
  • у бік Добропілля, Цвіткового

Усі штурми відбито.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Лугівського.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог активності не проявляв.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, 25 червня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 28 атак. Нині триває 1584-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ ворог штурм Покровськ

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