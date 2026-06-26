205 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 червня 2026

Лінія фронту станом на 26 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 56 авіаційних ударів – скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5936 дронів-камікадзе та здійснив 2052 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 червня на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 38 окупантів та поранено 17. Знешкоджено одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки та 218 безпілотних літальних апаратів. Також пошкоджено одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося дев'ять боєзіткнень, три з яких тривають. Окупанти здійснили 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили п'ять штурмових дій загарбників у районі Стариці. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах:

Колісниківки

Новоплатонівки

у напрямку Богуславки

Усі атаки відбито.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Зафіксовано дев'ять ворожих атак. Наші захисники відбили вісім спроб загарбників просунутися в районах:

Ставків

Дробишевого

Лиману

Озерного

у напрямку Новоєгорівки, Шийківки

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону. 21 атаку відбито поблизу Калеників, Закітного та в бік Кривої Луки, Різниківки, Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано одну штурмову дію окупантів у напрямку Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти здійснили 11 атак. Дев'ять штурмів відбито поблизу Плещіївки, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Зафіксовано 28 штурмових дій, 25 з них відбито. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Родинського

Сергіївки

Удачного

Софіївки

Новоолександрівки

Дорожнього

Василівки

у бік Торецького, Затишку, Матяшевого, Гришиного, Новопавлівки, Вільного, Нового Донбасу, Білицького, Новомиколаївки

Три атаки тривають.

На Олександрівському напрямку

Противник один раз атакував у районі Вороного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Окупанти здійснили 20 атак у районах:

Рибного

Воздвижівки

Гуляйпільського

Святопетрівки

Чарівного

у бік Добропілля, Цвіткового

Усі штурми відбито.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Лугівського.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог активності не проявляв.

Нагадаємо, 25 червня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 28 атак. Нині триває 1584-й день повномасштабної війни в Україні.