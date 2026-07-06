Британія перейняла український досвід застосування БпЛА

Лондон вирішив використати українську модель під час створення нового військового підрозділу, який відповідатиме за розвиток безпілотних технологій

Велика Британія використає український досвід під час створення нового військового підрозділу, який має прискорити впровадження безпілотних літальних апаратів у Збройних силах. Відповідне рішення ухвалене після аналізу війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За інформацією видання, створення нового підрозділу передбачене Оборонним інвестиційним планом (Defence Investment Plan), який цього тижня представив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Документ передбачає інвестиції у розмірі 5 млрд фунтів стерлінгів для розширення використання безпілотників та автономного озброєння з метою протидії зростаючим загрозам з боку Росії.

Як зазначає The Telegraph, новий підрозділ створюється за зразком українських Сил безпілотних систем. Водночас він не буде окремим видом військ. До його складу планують залучити військовослужбовців Сухопутних військ, Королівського флоту, Королівських військово-повітряних сил та Королівської морської піхоти.

Джерело видання в оборонному відомстві Великої Британії наголосило, що український досвід суттєво вплинув на зміст нового оборонного плану.

«Багато рішень у DIP однозначно ґрунтувалися на уроках, засвоєних не просто від України, а безпосередньо з досвіду (їхньої) боротьби з росіянами», – повідомив співрозмовник The Telegraph.

Наразі британський уряд не уточнює, яку саме частину із чотирирічного інвестиційного пакета спрямують на створення нового підрозділу. Також поки не повідомляється, коли саме він розпочне роботу.

Видання зазначає, що створення нового формування є частиною масштабної модернізації британських Збройних сил, яка враховує висновки, зроблені після аналізу сучасної війни в Україні та стрімкого розвитку безпілотних технологій.

Нагадаємо, упродовж останніх двох років США активно нарощують інвестиції у виробництво безпілотників, враховуючи досвід повномасштабної війни Росії проти України. Пентагон неодноразово заявляв про намір масштабувати випуск дешевих ударних дронів і прискорити впровадження автономних технологій у війську, щоб підготуватися до можливих конфліктів високої інтенсивності.

Водночас українські компанії дедалі частіше інтегруються у міжнародні оборонні проєкти. Україна стала одним зі світових лідерів у сфері розробки та бойового застосування FPV-дронів, а накопичений українськими виробниками досвід викликає зростаючий інтерес у західних оборонних компаній та військових відомств. Саме тому Пентагон дедалі активніше залучає українські технології до спільних програм із розвитку безпілотних систем.