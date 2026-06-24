Єдиним переможцем у сварці Польщі й України стане Путін – Bloomberg

Росія є спільним ворогом для обох країн – як сьогодні, так і впродовж століть

Марк Чемпіон: Зеленський потрапив у пастку Навроцького, а Польща – єдиний надійний транзитний коридор для зброї

Суперечка між Києвом і Варшавою є нерозсудливою і грає на руку внутрішнім інтересам обох сторін – але Польща, на відміну від України, не воює. На думку оглядача, від цієї конфронтації виграє лише Кремль, тож Зеленському варто якнайшвидше згладити протиріччя з Варшавою. Таку думку висловив оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. Про це повідомляє «Главком».

Чому Україна не може дозволити собі цю сварку

За словами Чемпіона, Україна залежить від Польщі критично – і не стільки через пряму допомогу, скільки тому, що саме Польща забезпечує Києву єдиний надійний і достатній транзитний маршрут для зброї, товарів і людей. Крім того, як і кожна держава – член ЄС, Польща має право вето на вступ України до блоку.

Оглядач нагадує про глибшу іронію: Росія є ворогом, якого обидві країни бояться найбільше – як сьогодні, так і впродовж століть. Москва, спочатку як центр Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу, шматувала Польщу та поглинала Україну. Саме тому Варшава так палко підтримала Київ на початку війни.

Хто і чому загострив протистояння

Навроцький, правий популіст із партії «Право і справедливість», цинічно перетворив тему УПА на зброю. Мета – розпалити етнонаціоналістичні суперечки напередодні парламентських виборів наступного року і виставити проєвропейського Туска непатріотом. Партія також виступає проти швидкого вступу України до ЄС – бо Київ є серйозним конкурентом польського аграрного експорту.

Зеленський, на думку Чемпіона, також має свого «націоналістичного звіра, якого мусить годувати» – і, можливо, засліплений останніми успіхами на фронті, надто легко опинився в цій ситуації. Присвоєння підрозділу ЗСУ найменування «імені Героїв УПА» спровокувало ланцюгову реакцію: Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, а Зеленський у відповідь надіслав його назад «Новою поштою», слідом польські нагороди почали повертати інші українські посадовці.

Про Волинь і відповідальність

Чемпіон не виправдовує Зеленського повністю. За його словами, Україна ще має зробити чимало, щоб визнати і осмислити Волинську трагедію. Варшава кваліфікує ці події як геноцид. Водночас оглядач наголошує: визнання історичної правди важливе – але ще важливіше те, що Україна не може дозволити собі жестів, які так очевидно відштовхнуть ключового союзника.

Туск – єдиний розсудливий гравець у цій кризі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, на думку Чемпіона, залишається єдиним розсудливим гравцем у цій ситуації: він прямо вказує, що єдиним переможцем конфлікту стане Путін, і відмовляється підживлювати напруження – навіть попри антиукраїнські настрої всередині країни.

Країни у стані війни, зазначає оглядач, схиляються до шовінізму та міфологізації власної історії – це нормальна, хоч і прикра реакція. Але Україна не може дозволити собі таку розкіш.

Нагадаємо, польсько-українські відносини різко загострилися наприкінці травня 2026 року. «Главком» повідомляв, що глава МЗС Андрій Сибіга та низка інших українських посадовців відмовилися від польських нагород. Туск заявив, що конференція у Гданську відбудеться попри кризу – навіть без участі Зеленського. Згодом польський прем'єр визнав, що антиукраїнські настрої знайшли відгук серед частини поляків, але пообіцяв не підживлювати напруження.