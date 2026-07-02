Forbes: Українські технології допоможуть створити дешеві рої дронів для Пентагону

До програми Пентагону з виробництва FPV-дронів залучили технології з України

Україна та США об'єдналися для розробки дронів із технологією роїння під програму Пентагону

Американський виробник безпілотників Powerus та українська компанія Swarmer об'єдналися, щоб постачати Пентагону дрони з технологією ройового управління Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Компанії беруть участь у програмі Пентагону Drone Dominance Program, яка має на меті швидко наростити виробництво недорогих ударних FPV-дронів. Технологія роїння дозволить одному пілоту керувати одразу кількома безпілотниками. За словами президента Powerus Бретта Величовича, роїння є помножувачем сили, і мова не йде про те, щоб виключити людину з циклу.

Наразі США виготовляють близько 50 тис. дронів на рік, тоді як потреби диктують перехід на мільйонні обсяги, які вже виробляють Україна та Росія.

Міноборони США встановило граничну ціну за один конкурсний дрон у розмірі $5 тис. В Україні волонтерські FPV-пристрої коштують менше ніж $500, але американські стандарти значно суворіші. Вони вимагають відмови від китайських компонентів, враховують високу вартість праці та сертифікацію електроніки для боєголовок.

У Powerus вважають таку ціну щедрою та впевнені, що ці стимули допоможуть відродити американську промислову базу безпілотників. Компанія вже залучила $30 млн інвестицій і додає до своїх розробок функції штучного інтелекту для автономного польоту.

Раніше компанія продемонструвала роботу своїх безпілотників-перехоплювачів Guardian-1, які успішно використовуються на українському фронті. Особливістю тестів став дистанційний запуск безпілотників прямо з контейнера, встановленого на роботизованому човні.

Нагадаємо, Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом ЗСУ запускає перший етап проєкту «Базовий рівень», який передбачає мінімально гарантований рівень щомісячного забезпечення підрозділів Сил оборони безпілотними літальними апаратами.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, однією з головних проблем у війську залишається нерівномірне забезпечення бригад дронами та іншою технікою. Через це військовим складніше планувати бойову роботу та операції.