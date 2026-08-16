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РФ вдарила ракетами по найбільшому металургійному підприємству України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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РФ вдарила ракетами по найбільшому металургійному підприємству України
Ворог атакував «АрселорМіттал Кривий Ріг»
фото: УНІАН (ілюстративне)

Унаслідок атаки пошкоджено ключові виробничі об'єкти «АрселорМіттал Кривий Ріг», частину виробничих процесів зупинено

У ніч на 16 серпня російські війська завдали ракетного удару по підприємству «АрселорМіттал Кривий Ріг». Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 працівників підприємства та підрядних організацій зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Спочатку підприємство повідомляло про одного загиблого. Однак станом на 10:16 під час пошукових робіт було знайдено тіло ще однієї людини. 

На підприємстві запровадили план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці працюють пожежна служба, рятувальники, медики та фахівці з охорони праці. Пораненим надають необхідну допомогу в медичних закладах міста.

Унаслідок удару пошкоджено основні виробничі об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Через руйнування частину виробничих процесів заводу довелося зупинити. Наразі фахівці встановлюють масштаби завданої шкоди, а також оцінюють можливість і строки відновлення роботи пошкоджених об'єктів.

У компанії наголосили, що «АрселорМіттал Кривий Ріг» є цивільним об'єктом гірничо-металургійної промисловості.

Зазначимо, підприємство вже зазнавало ракетного удару у 2022 році. Тоді було зруйновано сортопрокатний цех та загинув один зі співробітників заводу.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет різних типів та 106 безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Кременчук та Кривий Ріг. Для атаки російські війська застосували протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400/KN-23, а також керовані авіаційні ракети Х-59/69. 

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Теги: Кривий Ріг балістичні ракети російська ракета Дніпропетровщина

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