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Полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов»
Підрозділи «Скелі» об'єднують для виконання завдань на одній ділянці фронту
фото: полк «Скеля»

Розосереджені на різних ділянках фронту підрозділи «Скелі» об'єднують для подальшого виконання завдань на одному напрямку

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар начальника відділення комунікацій 425-го ОШП «Скеля» Олексія Братущака в ефірі «Бутусов Плюс».

За його словами, зараз відбувається об'єднання підрозділів «Скелі», які були розосереджені та виконували бойові завдання на різних ділянках фронту. Йдеться про так звані зведені загони. Надалі їх планують зосередити для роботи на одній ділянці.

Братущак зазначив, що полк уже виконує бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу «Азов». Водночас цей процес ще не завершений. «Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу «Азов». Не всі ще наші підрозділи переведені під оперативне керівництво цього корпусу», – розповів він.

Представник «Скелі» окремо наголосив, що йдеться не про включення полку до структури «Азову», а виключно про оперативне підпорядкування.

Отже, організаційно 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» залишається окремим підрозділом, однак виконання його бойових завдань відбуватиметься під оперативним керівництвом корпусу «Азов».

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у побитті військового капелана та підполковника на Харківщині. Скандал навколо підрозділу набув широкого розголосу після розслідування видання «Бабель», яке повідомило про численні випадки смертей новобранців і можливі факти систематичного насильства. Після цього командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час службової перевірки, а ДБР заявило, що перевіряє дії керівництва підрозділу та всі обставини можливих порушень.

 

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Теги: Азов військові

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