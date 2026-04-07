Чернігівщина: Росія вдарила по будівлі мерії в Прилуках

Ростислав Вонс
Наразі про постраждалих або загиблих не повідомлялося
фото: «Суспільне»

Унаслідок атаки ворога спалахнула пожежа

Російські загарбники атакували Чернігівщину. Унаслідок удару РФ горить будівля Прилуцької міськради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як повідомляється, ворог вдарив по центру Прилук. За даними ЗМІ, у місті пролунали три вибухи.

Нагадаємо, російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Раніше стало відомо, що уранці російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Відомо про трьох загиблих та понад десяток поранених.

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

Як повідомлялося, російські загарбники атакували Семенівку в Чернігівській області дронами. Унаслідок удару пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи.

