Хмельниччина: 80% виявлених в області зрадників виявилися немісцевими

Новий глава Хмельницкої ОВА порахував кількість зрадників та колаборантів, затриманих за два роки війни

За весь час повномасштабної війни на Хмельниччині виявлено 69 державних зрадників, з яких лише 12 осіб виявилися жителями або уродженцями області. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів новий голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін.

«З початку повномасштабної агресії управління СБУ виявило на Хмельниччині 69 осіб, дії яких підпадають під статтю «державна зрада» з них 12 – мешканці або уродженці нашої області. Також викрито 200 осіб, причетних до колабораційної діяльності, з яких 42 – жителі області», – повідомив він.

За словами Тюріна, збірний портрет зрадників приблизно однаковий: вони ненавидять Україну та не бажають їй добра, а частина з них є носіями «руського міра» або банальними заробітчанами. Він наголосив, що всі вони будуть покарані за скоєні злочини.

Очільник облдержадміністрації наголосив, що взаємодія між владою та СБУ перебуває на належному рівні. Тюрін зауважив, що керівник обласного управління спецслужби щотижня бере участь у Раді оборони Хмельниччини, де заслуховується інформація про поточний стан справ, опрацьовуються потенційні виклики та реагування на них.

До слова, на початку війни до закону про державні нагороди були розроблені зміни, які передбачають позбавлення нагороди після вчинення тяжкого злочину, в тому числі через колаборацію чи антиукраїнську діяльність. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Як повідомлялося, робота людини в так званій «поліції ДНР» до травня 2022 року не кваліфікуватиметься як колабораційна діяльність. Однак якщо знайдуть докази її протиправної діяльності проти України за іншими статтям, то людина буде покарана.