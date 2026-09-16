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Рейтинг НМТ-2026: Кропивницький показав освітній провал

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Рейтинг НМТ-2026: Кропивницький показав освітній провал
Центральноукраїнський науковий ліцей Кіровоградської обласної ради, який посів друге місце в рейтингу
фото з відкритих джерел

Жодна із шкіл міста не потрапила то топ-200 в Україні за результатами НМТ-2026

Рейтинг шкіл Кропивницького за результатами НМТ-2026 очолив Ліцей нових технологій навчання із середнім результатом 133 бали. До першої десятки увійшли дев’ять комунальних закладів міста та один обласний науковий ліцей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Другу сходинку зайняв Центральноукраїнський науковий ліцей Кіровоградської обласної ради, випускники якого в середньому набрали 132,1 бала. Третім став Комунальний заклад «Ліцей «Науковий» Кропивницької міської ради» із результатом 130 балів.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Комунальний заклад «Ліцей нових технологій навчання «Кропивницької міськради» 207 133 155.8 50/200 100
2 Центральноукраїнський науковий ліцей Кіровоградської обласної ради 246 132.1 153.1 161/644 99
3 Комунальний заклад «Ліцей «Науковий» Кропивницької міськради» 370 130 147 424/1696 99
4 Комунальний заклад «Ліцей «Муніципальний колегіум» Кропивницької міськради» 601 127.3 148.9 64/256 100
5 Комунальний заклад «Ліцей «Центральний» Кропивницької міськради» 778 125.8 146.8 88/352 100
6 КЗ «Ліцей «Мрія» Кропивницької міськради» 801 125.6 146.5 89/356 99
7 Комунальний заклад «Ліцей «Максимум» Кропивницької міськради» 863 125.2 146.6 51/200 100
8 Комунальний заклад «Ліцей «Європейська освіта» Кропивницької міськради» 869 125.2 146.3 76/300 99
9 Комунальний заклад «Ліцей «Вікторія-П» Кропивницької міськради» 949 124.7 145.9 59/236 100
10 Комунальний заклад «Ліцей імені Тараса Шевченка Кропивницької міськради» 1315 122.7 143.6 57/228 99

Також до десятки найкращих увійшли Ліцей «Муніципальний колегіум» (127,3 бала), Ліцей «Центральний» (125,8 бала), Ліцей «Мрія» (125,6 бала), Ліцей «Максимум» та Ліцей «Європейська освіта» (по 125,2 бала), Ліцей «Вікторія-П» (124,7 бала) та Ліцей імені Тараса Шевченка (122,7 бала).

Два заклади у рейтингу показали однаковий середній результат – по 125,2 бала. Це Ліцей «Максимум», який посів сьоме місце, та Ліцей «Європейська освіта», що опинився на восьмій сходинці.

Нагадуємо, у першу десятку рейтингу найкращих закладів освіти України за результатами НМТ. До неї увійшли переважно школи Києва та Львова – шість і три заклади відповідно. 

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

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Теги: НМТ освіта школа навчання Кіровоградщина Кропивницкий

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