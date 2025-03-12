РФ масовано атакувала Україну «шахедами»: головне за ніч

У Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж

Окупанти масовано атакували Дніпро, Суми та Харків «шахедами», а США після зустрічі у Саудівській Аравії відновили війсьокву допомогу Україні. «Главком» зібрав головні події ночі проти 12 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Масована російська атака дронами

Окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі, там зайнявся легковик. Також горить на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила, пише Лисак.

У мережі з'явилися відео прильоту «шахеда» по приватному сектору та зруйнованого будинку внаслідок атаки. З одного з них стало відомо, що мешканець зруйнованого помешкання не постраждав.

Також у Сумах дрон влучив у складське приміщення, а у Харкові поміж приватними будинками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзара.

Кобзар повідомив, що «шахед» влучив в одне із складських приміщень.

«Є загорання, на місці працюють всі служби. Інформації про поранених або загиблих на даний час немає. Також є загроза повторного удару безпілотників, будь ласка знаходьтеся в безпечних місцях», – зазначив Кобзар.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що приліт безпілотника був у Шевченківському районі міста. За його словами, дрон влучив поміж будинків. Пожежі немає.

«Шахед влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих», – написав Терехов.

Військова допомога

Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника керівника Офісу Президента Павла Палісу у Facebook.

Стало відомо, що США вирішили відновити постачання військової допомоги Україні після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

«Є підтвердження, що допомогу від США відновлено. Домовленості починають виконуватися», – зазначив Павло Паліса.

Вибори не обговорювалися

11 березня у Джидді у Саудівській Аравії пройшла зустріч між США та Україною з приводу завершення війни. Про відставку Зеленського не говорили. Про повідомляє «Главком» із посиланням на пост журналістки Fox News Нани Саджай у соцмережі Х.

Саджай зазначає, що під час переговорів між двома країнами тема відставки президента України Володимира Зеленського не обговорювалася.

«Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді», – написала Саджай.