Росія вбила двох поліцейських на Дніпропетровщині

Григоренко загинув на місці, Шматко отримав тяжкі поранення і врятувати його не вдалося

Під час роботи поліцейських ворог завдав повторного удару БпЛА

На Дніпропетровщині під час документування наслідків російського удару загинули двоє поліцейських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що 3 вересня поліцейські Олександр Григоренко та Сергій Шматко у складі слідчо-оперативної групи виїхали до Павлоградського району, щоб задокументувати наслідки ворожого удару по Богданівській громаді. Під час роботи ворог завдав повторного удару БпЛА.

«Капітан поліції Олександр Григоренко загинув на місці. Старший лейтенант поліції Сергій Шматко отримав тяжкі поранення. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати поліцейського не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ще один правоохоронець отримав важкі поранення та наразі перебуває у лікарні.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблих поліцейських. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі», – наголосила Нацполіція.

Нагадаємо, 4 вересня зранку російська терористична армія атакувала Одесу. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі.