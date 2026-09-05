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Удар Росії по підприємству на Дніпропетровщині: є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар Росії по підприємству на Дніпропетровщині: є загиблі
Пожежа у Кам'янському після атаки РФ
фото: соціальні мережі

У мережі пишуть, що декілька ракет прилетіли по промисловому підприємству у Кам'янському 

Унаслідок ворожого удару по Камʼянському загинули чотири людини, ще пʼятеро дістали поранень різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

Трьох постраждалих госпіталізували до лікарні. Серед них – 30-річна жінка, яка перебуває у важкому стані в реанімації.

«Медики надають пораненим усю необхідну допомогу», – зазначив Ганнжа.

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Як відомо, вночі 5 вересня російські терористи завдали ударів по промисловому підприємству у місті Кам’янське. 

«Ворог завдав ударів по промисловому підприємству у Кам’янському. Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога в області триває. До відбою перебувайте у безпечних місцях», – написав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також 2 вересня російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок удару пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, також є вбиті та поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок російської атаки загинуло двоє жителів. Повідомляється, тіло чоловіка було знайдено рятувальниками під завалами, а жінка померла від важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська атакували Дніпро безпілотниками.

Ворожий дрон влучив у парковку поруч із зупинкою громадського транспорту біля торговельно-розважального центру «Караван». Унаслідок влучання на стоянці спалахнули припарковані легкові автомобілі та вантажівки.

До слова, у ніч на 4 серпня внаслідок атаки російського дрона в Дніпрі знищено складський комплекс площею 20 тис. кв. м, частину якого орендувала корпорація «Біосфера» – виробник товарів для дому. Про це повідомив засновник компанії Андрій Здесенко.

За словами Здесенка, атака відбулася вночі 4 серпня. Персонал компанії на момент удару перебував в укритті відповідно до внутрішніх протоколів безпеки, тому постраждалих серед працівників немає. Через масштабну пожежу, що виникла після влучання, рятувальники не змогли врятувати будівлю – складський комплекс вигорів повністю.

Теги: вибух смерть Дніпропетровщина Кам'янське

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