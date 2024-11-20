Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ бронемашину WZT-3

З озброєння WZT-3 має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження

Бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту в польових умовах

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту в польових умовах.

БРЕМ WZT-3 виготовили на базі танка Т-72, замість башти встановили потужний кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту.

Окрім того, БРЕМ може здійснювати розгородження, проводити земляні роботи з облаштування позицій. З озброєння WZT-3 має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження.

У Міноборони нагадали, що виробники і розробники зразків ОВТ з додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації виробів можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected].

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