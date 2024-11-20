Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ бронемашину WZT-3

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ бронемашину WZT-3
З озброєння WZT-3 має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження
фото: Міністерство оборони України

Бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту в польових умовах

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту в польових умовах.

БРЕМ WZT-3 виготовили на базі танка Т-72, замість башти встановили потужний кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту.

Окрім того, БРЕМ може здійснювати розгородження, проводити земляні роботи з облаштування позицій. З озброєння WZT-3 має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження.

У Міноборони нагадали, що виробники і розробники зразків ОВТ з додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації виробів можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected]

Раніще Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва. Зазначається, що під час проєктування транспортера розробники врахували вимоги, які були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників. Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний і малопомітний та захищений від куль і уламків.

Також Міністерство оборони ухвалило використання повнопривідного бронеавтомобіля «Зубр» у підрозділах Сил оборони.  Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневровістю та компактними розмірами. 

Читайте також:

Теги: Міноборони озброєння військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 18 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року
18 листопада, 00:00
Нардеп закликав Міноборони та Міністерство охорони здоров’я переглянути наказ
Мобілізація хворих на ВІЛ та туберкульоз. Нардеп Федієнко розкритикував новий наказ
12 листопада, 13:19
Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром
Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
11 листопада, 20:57
Т-72Б3 – основний бойовий танк РФ
Скільки танкових батальйонів РФ знищили ЗСУ від початку року: дані Міноборони
5 листопада, 14:50
РФ планує наступ на Запоріжжя
Росіяни готуються до наступів на Запоріжжі з важкою бронетехнікою – речник Сил оборони півдня
31 жовтня, 07:55
Центр рекрутингу в Харкові
Міноборони оприлюднило результати роботи рекрутингових центрів
28 жовтня, 17:29
Через зростання кількості заброньованих з липня зменшилась кількість мобілізованих
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
28 жовтня, 16:18
БМП Lynx
В Україні запрацював перший завод Rheinmetall. Гарні новини від директора концерну
26 жовтня, 14:48
Ворог активно наступає в районі Шахтарська та Богоявленки
На лінії Шахтарське-Богоявленка ситуація дуже важка – DeepState
26 жовтня, 00:55

Події в Україні

Загроза масованого обстрілу України: Центр протидії дезінформації дав поради громадянам
Загроза масованого обстрілу України: Центр протидії дезінформації дав поради громадянам
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ бронемашину WZT-3
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ бронемашину WZT-3
Начальник Генштабу Баргилевич порівняв росіян із сараною і назвав кількісну перевагу ворога на фронті
Начальник Генштабу Баргилевич порівняв росіян із сараною і назвав кількісну перевагу ворога на фронті
Посол Великої Британії вручив нагороду українським військовослужбовицям
Посол Великої Британії вручив нагороду українським військовослужбовицям
У Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у квартиру
У Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у квартиру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 листопада 2024
27K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
21K
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
11K
За 2024 рік в Саудівській Аравії страчено рекордну кількість іноземців
8008
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна

Новини

У Києві третя тривога за ніч тривала більше двох годин
Сьогодні, 08:10
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 06:00
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua