Доглядав матір на кріслі колісному та працював у дитсадку: історія вбитих дроном у Нікополі

У Нікополі росіяни FPV-дроном убили працівника дитсадка та його 87-річну матір

Росіяни вбили 87-річну жінку на кріслі колісному та її сина

У Нікополі встановили особи двох загиблих внаслідок російської атаки FPV-дроном 16 червня. Ними виявилися 87-річна Олександра Кисла та її 51-річний син Олег Кислий. Про це пише «Главком» з посиланням на паблік «Їх убила Росія».

Як повідомили місцеві джерела, Олександра Кисла пережила Другу світову війну, більшу частину життя працювала в порту та після виходу на пенсію залишалася поруч із родиною, особливо була близькою зі своїм сином.

Її син Олег Кислий працював двірником у дитячому садку №53 «Золотий півник». Колеги згадують його як добру, щиру та відповідальну людину, яка сумлінно дбала про благоустрій закладу та завжди знаходила спільну мову з дітьми й колективом.

За даними місцевих пабліків, російських військових не зупинило навіть те, що літня жінка пересувалася на інвалідному візку.

Раніше повідомлялося, що російські терористи вдарили дроном по людях, які пересувалися дорогою. Внаслідок атаки загинули троє людей. Особу третьої жертви правоохоронці продовжують встановлювати.